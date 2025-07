Baptiste Jacquet, candidat aux municipales 2026 à Lyon : "La jeunesse fait partie intégrante de mon projet"

Baptiste Jacquet, 52 ans, ne veut pas être un simple candidat aux municipales 2026, mais un dynamiteur. Rencontre avec un Lyonnais qui n’a pas sa langue dans sa poche.

C’est sous un grand ciel bleu matinal que Baptiste Jacquet nous ouvre les portes de sa candidature. Le 26 juin dernier, le président de l’association de riverains Gulyver et ancien journaliste culturel avait annoncé vouloir se présenter aux élections municipales de Lyon, ainsi qu’à la mairie du 7e arrondissement. Le tout, sans rejoindre de parti politique, et en se revendiquant de gauche, voire de centre-gauche.

Bien conscient de la concurrence, avec la potentielle candidature de Jean-Michel Aulas, et de la faible chance de pouvoir prendre la tête de la Ville de Lyon, Baptiste Jacquet souhaite néanmoins faire bouger les choses : "Je trouve que Grégory Doucet donne trop de leçons dans ses discours. Les écologistes, je les vois un peu comme des missionnaires : 'on va vous apprendre la vie', 'à vous adapter', etc... Ça ne colle pas avec l'idée que je me fais de l'urbanité. Pour moi, une ville, c'est des styles de vie différents, des habitudes différentes. Si l’on vit en ville, c'est parce que ça nous apporte un enrichissement de par la diversité des gens, des modes de vie."

Plusieurs points semblent être plus qu’importants pour le candidat. Tout d’abord le respect de la laïcité, en interdisant notamment le voile à l’école ou encore la crèche à la mairie. La sécurité de toute la ville et principalement des quartiers comme la Guillotière où il vit, ou la Duchère. Il souhaite également retirer les mairies d’arrondissements pour gagner en efficacité et faire quelques économies.

En ce qui concerne la ZTL, le point sensible de ces dernières semaines, il souhaite "que l’on reparte de zéro. Aujourd’hui, entre Cordeliers et la place des Terreaux, il n’y a plus de bus. Que les rues soient piétonnes le week-end, pourquoi pas, mais la semaine, c’est n’importe quoi."

En matière d’écologie, Baptiste Jacquet souhaite trouver un juste milieu : "On veut nous faire changer parce qu'avec le dérèglement climatique, évidemment qu'il faut que l'on change notre façon de vivre. Mais par exemple, dans les catégories populaires où la voiture est encore le seul mode de liberté, on ne peut pas les restreindre, parce que la seule réaction qu'ils vont avoir c'est de se braquer."

La jeunesse comme clé

Afin de faire rayonner Lyon comme une ville dynamique, le candidat prévoit de miser sur les 16-24 ans. "La jeunesse fait partie intégrante de mon projet. Ils sont les ambassadeurs de la ville. On sait très bien que Lyon va continuer pendant quelques années à perdre des habitants, parce que les familles vont partir à cause du réchauffement climatique et de la difficulté d’accueillir un enfant supplémentaire. L'idée est de les aider à monter une boîte, et de les accompagner aussi bien dans leurs difficultés, que dans leurs envies."

Pour le moment, le quinquagénaire ne souhaite volontairement pas présenter un programme aux Lyonnais. Les enjeux géopolitiques (conflits en Ukraine, guerre au Moyen-Orient, etc…) et l’actualité, évoluant à chaque instant, l’en empêcheraient...

Davantage connu pour sa propension à utiliser les réseaux sociaux pour commenter quotidiennement les actions réalisées par les élus écologistes, Baptiste Jacquet parviendra-t-il à fédérer davantage autour de lui ? Ses déboires judiciaires avec ces mêmes membres de la majorité verte lui font de l'ombre. Pour rappel, il avait été condamné en septembre dernier à 6 mois de prison avec sursis pour avoir dévoilé l’adresse personnelle de la députée du Rhône Marie-Charlotte Garin.