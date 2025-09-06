Gastronomie

Pralus va débarquer à Villeurbanne d'ici quelques mois
Autrefois, on se cantonnait au Vieux-Lyon pour déguster les célèbres pralulines.

La Maison Pralus s'est lancée ces dernières années dans un développement effréné dans l'agglomération lyonnaise. Outre les boutiques installées dans Lyon en Presqu'île et dans le 6e arrondissement, un local avait aussi ouvert dans la Grande rue d'Oullins.

Et c'est désormais à Villeurbanne que Pralus va poser ses valises et ses produits originaires de Roanne.

L'enseigne prendra la place de Caroll avenue Henri-Barbusse, à deux pas de la mairie villeurbannaise. Les travaux vont démarrer avec pour objectif d'ouvrir le Pralus de Villeurbanne avant la fin de l'année.

Catalan le 06/09/2025 Ã  11:24

TrÃ¨s bon ,mais les prix augmentent en raison du succÃ¨s.

