"Bloquons tout" : quelles actions prévues ce mercredi à Lyon et dans le Rhône ?

À Lyon, syndicats, associations étudiantes et collectifs d’agriculteurs appellent à multiplier manifestations et opérations de blocage tout au long de la journée.
L’Union locale CGT des 3e et 6e arrondissements organise notamment un rassemblement à 12h, place Guichard, présenté comme un moment d’expression collective face à ce qu’elle dénonce comme des mesures gouvernementales "favorables au patronat" et pesant "essentiellement sur les salariés, les retraités et les privés d’emploi".
Plusieurs rendez-vous annoncés dès l’aube
Les actions devraient s’échelonner dans différents quartiers de l’agglomération :
- 6h30 : place des Archives (Lyon 2e)
- 7h00 : rond-point de la Feyssine (Villeurbanne)
- 8h00 : devant l’hôpital Édouard-Herriot (Lyon 3e)
- 9h00 : piquet de grève à la raffinerie de Feyzin
- 11h00 : kermesse militante (métro Charpennes) et rassemblement place Bellecour (Lyon 2e)
- 12h00 : manifestation place Guichard (Lyon 3e)
- 19h00 : rassemblement place du Marché des États-Unis (Lyon 8e)
D'autres blocages devraient avoir lieu à Villeurbanne, Villefranche-sur-Saône ou Tarare.
Une mobilisation appelée à durer
Les organisateurs affirment vouloir "faire entendre la voix des jeunes, des salariés et des précaires" et alerter sur les conséquences sociales des politiques gouvernementales. Dans un communiqué, la CGT revendique une volonté de construire "une société plus juste" et appelle à bloquer l’économie par la grève et la mobilisation.
"Le 10 septembre n’est qu’un début !", conclut l’organisation syndicale.
Merguez et boissons secteur Jean Mace ?Signaler Répondre
Pas place Guichard sérieux non cassés vous de vers chez moi on veut pas de votre manif et de vos drapeau palestiniensSignaler Répondre
Les gars Bayrou a quitté leSignaler Répondre
gouvernement! ça sert à quoi de manifester ?
Quel rapport entre le drapeau palestinien et les mots d’ordre ? Aucun ! La Palestine n’est pas la France, ce mouvement du 10 ne concerne que les français et les problèmes français. RAS le bol des drapeaux palestiniens.Signaler Répondre
Mdr un jour de congés en plus .Signaler Répondre
Les lfi hallucinants
Et les mêmes s'étonneront que les investisseurs fuient la France... ce qui entraine une augmentation du chomage, de la dette... Mais le lien de cause à effet est trop difficile à comprendre pour beaucoup.Signaler Répondre
Pareil, la vraie question est : est ce que demain les piscines sont ouvertes ? 😂Signaler Répondre
Ni oubli, ni Pardon
Limite une invitations aux casseurs ? Et les frais qui vont avec...Signaler Répondre
Au lieu de manifester, les français devraient voter : il est anormal que ce soit l'absentéisme qui domine lors des élections.
On nous appelle à défiler avec ceux qui sont une grosse partie du problèmeSignaler Répondre
Faire plier le Gouvernement. Problème: il n'y a plus de gouvernement. La France aura fait un bon en avant le jour où les manifestants professionnels reconnaitront que notre pays vit au dessus de ses moyens et qu'il faut rebâtir un nouveau logiciel de gouvernance, comme l'ont fait tous les pays européens. Brailler et casser dans les rues, comme le souhaite Mélenchon et sa clique, ne mène à rien, sinon au déclin irrésistible de la France qui nuit à la majorité des Français qui souhaitent travailler.Signaler Répondre
Les drapeaux palestiniens dans une manif?Signaler Répondre
Des drapeaux Algériens pour un mariage?
C'est pas ma France!
L'ultra gauche, LFI ont récupérés le mouvement du 10
Alors ce sera sans moi😉
et qu'est-ce qui vous empêche de venir avec votre propre drapeau ?Signaler Répondre
j'espère que la préfecture a donné des ordres musclés concernant les potentiels casseurs, dans mon entourage certains commerçants sont chauds et là je sens que ça va partir en vrille.Signaler Répondre
qui ne risquent pas de perdre une journée de salaire à venir bloquer ceux qui travaillent pour s'en sortir. La France est le pays le plus distributif au monde, et il faut que les parasites en redemandent encore. La CGT a fait couler nombre d'entreprises, a fait perdre des milliers d'emplois, les gauchistes ne rêvent que de se la couler douce aux frais des travailleurs (droit à la paresse !!!), le passage aux 35h a été une véritable catastrophe, mais il faut que tout ce petit monde en redemande encore. Honte à vous, les fossoyeurs de notre pays !Signaler Répondre
sans moi hors de question de défiler aux côtés de l'ensemble des groupes politiques islamogauchistes. Les drapeaux palestiniens, les drapeaux LFI, les EELV et tout le reste destination les égouts, marre de ces gens qui viennent mettre le bordel.Signaler Répondre
Encore une occasion d’agiter le torchon palestinien pour justifier casse, violences et pillages.Signaler Répondre
Les fainéants et assistés n'ont rien d'autre à faire de leurs journéesSignaler Répondre
Une manif qui va encore se transformer en manif avec des drapeaux palestiniensSignaler Répondre