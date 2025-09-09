Social

"Bloquons tout" : quelles actions prévues ce mercredi à Lyon et dans le Rhône ?

"Bloquons tout" : quelles actions prévues ce mercredi à Lyon et dans le Rhône ?
"Bloquons tout" : quelles actions prévues ce mercredi à Lyon et dans le Rhône ? - Lyonmag

La journée de mobilisation nationale du mercredi 10 septembre, placée sous le mot d’ordre "Bloquons tout !", s’annonce particulièrement suivie en Auvergne-Rhône-Alpes.

À Lyon, syndicats, associations étudiantes et collectifs d’agriculteurs appellent à multiplier manifestations et opérations de blocage tout au long de la journée.

L’Union locale CGT des 3e et 6e arrondissements organise notamment un rassemblement à 12h, place Guichard, présenté comme un moment d’expression collective face à ce qu’elle dénonce comme des mesures gouvernementales "favorables au patronat" et pesant "essentiellement sur les salariés, les retraités et les privés d’emploi".

Plusieurs rendez-vous annoncés dès l’aube

Les actions devraient s’échelonner dans différents quartiers de l’agglomération :

  • 6h30 : place des Archives (Lyon 2e)
  • 7h00 : rond-point de la Feyssine (Villeurbanne)
  • 8h00 : devant l’hôpital Édouard-Herriot (Lyon 3e)
  • 9h00 : piquet de grève à la raffinerie de Feyzin
  • 11h00 : kermesse militante (métro Charpennes) et rassemblement place Bellecour (Lyon 2e)
  • 12h00 : manifestation place Guichard (Lyon 3e)
  • 19h00 : rassemblement place du Marché des États-Unis (Lyon 8e)

D'autres blocages devraient avoir lieu à Villeurbanne, Villefranche-sur-Saône ou Tarare.

Une mobilisation appelée à durer

Les organisateurs affirment vouloir "faire entendre la voix des jeunes, des salariés et des précaires" et alerter sur les conséquences sociales des politiques gouvernementales. Dans un communiqué, la CGT revendique une volonté de construire "une société plus juste" et appelle à bloquer l’économie par la grève et la mobilisation.
"Le 10 septembre n’est qu’un début !", conclut l’organisation syndicale.

Tags :

10 septembre

Lyon

manifestation

18 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ritonvrai le 09/09/2025 à 12:58

Merguez et boissons secteur Jean Mace ?

Signaler Répondre
avatar
johnny le 09/09/2025 à 12:58

Pas place Guichard sérieux non cassés vous de vers chez moi on veut pas de votre manif et de vos drapeau palestiniens

Signaler Répondre
avatar
Roro la praline cgt le 09/09/2025 à 12:57

Les gars Bayrou a quitté le
gouvernement! ça sert à quoi de manifester ?

Signaler Répondre
avatar
Et le 09/09/2025 à 12:51
mag a écrit le 09/09/2025 à 12h22

et qu'est-ce qui vous empêche de venir avec votre propre drapeau ?

Quel rapport entre le drapeau palestinien et les mots d’ordre ? Aucun ! La Palestine n’est pas la France, ce mouvement du 10 ne concerne que les français et les problèmes français. RAS le bol des drapeaux palestiniens.

Signaler Répondre
avatar
Venividivinci le 09/09/2025 à 12:51

Mdr un jour de congés en plus .
Les lfi hallucinants

Signaler Répondre
avatar
raslebol69 le 09/09/2025 à 12:50

Et les mêmes s'étonneront que les investisseurs fuient la France... ce qui entraine une augmentation du chomage, de la dette... Mais le lien de cause à effet est trop difficile à comprendre pour beaucoup.

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 09/09/2025 à 12:47
domdoms a écrit le 09/09/2025 à 12h27

Les drapeaux palestiniens dans une manif?
Des drapeaux Algériens pour un mariage?
C'est pas ma France!
L'ultra gauche, LFI ont récupérés le mouvement du 10
Alors ce sera sans moi😉

Pareil, la vraie question est : est ce que demain les piscines sont ouvertes ? 😂
Ni oubli, ni Pardon

Signaler Répondre
avatar
Ridicule le 09/09/2025 à 12:42

Limite une invitations aux casseurs ? Et les frais qui vont avec...
Au lieu de manifester, les français devraient voter : il est anormal que ce soit l'absentéisme qui domine lors des élections.

Signaler Répondre
avatar
En gros le 09/09/2025 à 12:37

On nous appelle à défiler avec ceux qui sont une grosse partie du problème

Signaler Répondre
avatar
Tabareau69004 le 09/09/2025 à 12:29

Faire plier le Gouvernement. Problème: il n'y a plus de gouvernement. La France aura fait un bon en avant le jour où les manifestants professionnels reconnaitront que notre pays vit au dessus de ses moyens et qu'il faut rebâtir un nouveau logiciel de gouvernance, comme l'ont fait tous les pays européens. Brailler et casser dans les rues, comme le souhaite Mélenchon et sa clique, ne mène à rien, sinon au déclin irrésistible de la France qui nuit à la majorité des Français qui souhaitent travailler.

Signaler Répondre
avatar
domdoms le 09/09/2025 à 12:27
mag a écrit le 09/09/2025 à 12h22

et qu'est-ce qui vous empêche de venir avec votre propre drapeau ?

Les drapeaux palestiniens dans une manif?
Des drapeaux Algériens pour un mariage?
C'est pas ma France!
L'ultra gauche, LFI ont récupérés le mouvement du 10
Alors ce sera sans moi😉

Signaler Répondre
avatar
mag le 09/09/2025 à 12:22
nonptoductive a écrit le 09/09/2025 à 12h06

Une manif qui va encore se transformer en manif avec des drapeaux palestiniens

et qu'est-ce qui vous empêche de venir avec votre propre drapeau ?

Signaler Répondre
avatar
l'aube blanche le 09/09/2025 à 12:18

j'espère que la préfecture a donné des ordres musclés concernant les potentiels casseurs, dans mon entourage certains commerçants sont chauds et là je sens que ça va partir en vrille.

Signaler Répondre
avatar
Encore des assistés le 09/09/2025 à 12:16

qui ne risquent pas de perdre une journée de salaire à venir bloquer ceux qui travaillent pour s'en sortir. La France est le pays le plus distributif au monde, et il faut que les parasites en redemandent encore. La CGT a fait couler nombre d'entreprises, a fait perdre des milliers d'emplois, les gauchistes ne rêvent que de se la couler douce aux frais des travailleurs (droit à la paresse !!!), le passage aux 35h a été une véritable catastrophe, mais il faut que tout ce petit monde en redemande encore. Honte à vous, les fossoyeurs de notre pays !

Signaler Répondre
avatar
Général Salan le 09/09/2025 à 12:15

sans moi hors de question de défiler aux côtés de l'ensemble des groupes politiques islamogauchistes. Les drapeaux palestiniens, les drapeaux LFI, les EELV et tout le reste destination les égouts, marre de ces gens qui viennent mettre le bordel.

Signaler Répondre
avatar
Homa le 09/09/2025 à 12:13

Encore une occasion d’agiter le torchon palestinien pour justifier casse, violences et pillages.

Signaler Répondre
avatar
Kool le 09/09/2025 à 12:13

Les fainéants et assistés n'ont rien d'autre à faire de leurs journées

Signaler Répondre
avatar
nonptoductive le 09/09/2025 à 12:06

Une manif qui va encore se transformer en manif avec des drapeaux palestiniens

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.