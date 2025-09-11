Un corps retrouvé dans un appartement à Villeurbanne, une enquête ouverte

Ce mardi, les forces de l'ordre ont retrouvé sur place le corps de l'occupant, un homme âgé de 39 ans. Et une enquête a été immédiatement ouverte, car la mort du Villeurbannais est suspecte, puisqu'il présentait des traces de coups et de violences.

Selon les premiers témoignages recueillis, il aurait été pris dans une rixe lundi. Ce qui pourrait expliquer les hématomes sur le corps.

Les enquêteurs doivent déterminer si les coups reçus ont provoqué ensuite le décès, ou si d'autres coups ont pu être donnés dans l'appartement.

L'autopsie dont les résultats sont imminents devrait aiguiller davantage le travail de la DCT de Lyon.