Faits Divers

Un corps retrouvé dans un appartement à Villeurbanne, une enquête ouverte

Un corps retrouvé dans un appartement à Villeurbanne, une enquête ouverte
Un corps retrouvé dans un appartement à Villeurbanne, une enquête ouverte - LyonMag

Que s'est-il passé dans cet appartement rue de France à Villeurbanne ?

Ce mardi, les forces de l'ordre ont retrouvé sur place le corps de l'occupant, un homme âgé de 39 ans. Et une enquête a été immédiatement ouverte, car la mort du Villeurbannais est suspecte, puisqu'il présentait des traces de coups et de violences.

Selon les premiers témoignages recueillis, il aurait été pris dans une rixe lundi. Ce qui pourrait expliquer les hématomes sur le corps.

Les enquêteurs doivent déterminer si les coups reçus ont provoqué ensuite le décès, ou si d'autres coups ont pu être donnés dans l'appartement.

L'autopsie dont les résultats sont imminents devrait aiguiller davantage le travail de la DCT de Lyon.

Tags :

villeurbanne

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Guillome30 le 11/09/2025 à 10:29

Rue de France là où il y a un chouf a ciel ouvert depuis très très longtemps...et un commissariat a 100m...la bonne blague

Signaler Répondre
avatar
ben oui le 11/09/2025 à 08:50
et bien sur a écrit le 11/09/2025 à 08h04

Encore une fois à Villeurbanne ? c'est habituel !

les 3 V

Signaler Répondre
avatar
et bien sur le 11/09/2025 à 08:04

Encore une fois à Villeurbanne ? c'est habituel !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.