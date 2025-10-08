L’ASVEL devra verser près de 500 000 euros à son ancien coach Zvezdan Mitrovic

L’entraineur monténégrin, licencié en 2020 pour faute grave, avait porté l’affaire devant les Prud’hommes.

La cour d’appel de Lyon a confirmé ce mercredi la décision prononcée en première instance. L’ASVEL devra verser plus de 480 000 euros à Zvezdan Mitrovic.

Zvezdan Mitrovic avait été sacré champion de France lors de sa première année à Villeurbanne en 2019. Il avait été ensuite licencié l'année d'après, l'ASVEL invoquant de trop nombreuses fautes techniques écopées par le coach. Ce dernier réclamait plus d’un million d’euros d’indemnités.