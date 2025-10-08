ASVEL

L’ASVEL devra verser près de 500 000 euros à son ancien coach Zvezdan Mitrovic

L’ASVEL devra verser près de 500 000 euros à son ancien coach Zvezdan Mitrovic
L’ASVEL devra verser près de 500 000 euros à son ancien coach, Zvezdan Mitrovic - Lyon Mag

Zvezdan Mitrovic a remporté ce mercredi la bataille judiciaire qui l’opposait à l’ASVEL.

L’entraineur monténégrin, licencié en 2020 pour faute grave, avait porté l’affaire devant les Prud’hommes.

La cour d’appel de Lyon a confirmé ce mercredi la décision prononcée en première instance. L’ASVEL devra verser plus de 480 000 euros à Zvezdan Mitrovic. 

Zvezdan Mitrovic avait été sacré champion de France lors de sa première année à Villeurbanne en 2019. Il avait été ensuite licencié l'année d'après, l'ASVEL invoquant de trop nombreuses fautes techniques écopées par le coach. Ce dernier réclamait plus d’un million d’euros d’indemnités.

Tags :

ASVEL

Zvezdan Mitrovic

prud'hommes de Lyon

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Libriste_le_vrai le 08/10/2025 à 18:39
ou là là là là a écrit le 08/10/2025 à 16h16

Quel vilain temps ! et oui virer quelqu'un ça coute parfois très cher !

Oui, ils sont aussi nuls en contrats que caroline Garcia en tennis !

Signaler Répondre
avatar
ou là là là là le 08/10/2025 à 16:16

Quel vilain temps ! et oui virer quelqu'un ça coute parfois très cher !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.