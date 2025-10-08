L’ASVEL devra verser près de 500 000 euros à son ancien coach Zvezdan Mitrovic

L’entraineur monténégrin, licencié en 2020 pour faute grave, avait porté l’affaire devant les Prud’hommes.
La cour d’appel de Lyon a confirmé ce mercredi la décision prononcée en première instance. L’ASVEL devra verser plus de 480 000 euros à Zvezdan Mitrovic.
Zvezdan Mitrovic avait été sacré champion de France lors de sa première année à Villeurbanne en 2019. Il avait été ensuite licencié l'année d'après, l'ASVEL invoquant de trop nombreuses fautes techniques écopées par le coach. Ce dernier réclamait plus d’un million d’euros d’indemnités.
Oui, ils sont aussi nuls en contrats que caroline Garcia en tennis !Signaler Répondre
Quel vilain temps ! et oui virer quelqu'un ça coute parfois très cher !Signaler Répondre