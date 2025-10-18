Lou en direct

A Montpellier, le LOU Rugby veut enfin montrer son vrai visage à l’extérieur
C’est avec beaucoup d’ambitions que le LOU Rugby aborde son déplacement à Montpellier ce samedi dans le cadre de la 7e journée de Top 14.

Après leur victoire face à Perpignan à domicile le week-end dernier, les rugbymen lyonnais veulent enfin montrer qu’ils sont capables de gagner à l’extérieur : "Ça fait des années qu’on a deux visages. On doit effacer ça. Il faudra rester combatif tout le match", a expliqué Alfred Parisien en conférence de presse d’avant-match. 

Pour enfin inverser la tendance, le staff a mis en place un travail spécifique depuis le début de la semaine : "On en parle depuis lundi, on sent que le mal est assez profond", a affirmé Julien Puricelli, l’entraineur des avants et de la touche, rappelant que l’équipe n’a remporté que trois matchs loin de Gerland en deux ans. 

"On souhaite réaliser une performance, et ça commencera par l’entame de match et ensuite les pousser jusqu’à la fin,", a-t-il poursuivi, notant qu’il y a "trop d’écart entre les matchs à domicile et ceux à l’extérieur". 

Les Lyonnais s’attendent à "un combat rude" auquel "il faudra répondre présent" : "On a bien analysé leurs matchs, c’est une équipe de vaillants", a souligné Alfred Parisien, qui se souvient malgré tout d’une victoire obtenue à Montpellier la saison dernière. "Il faut faire un match référence, ça nous permettra de switcher cette image de nous à deux visages", a-t-il conclu.

Le coup d’envoi du match sera donné à 16h35.

avatar
Allez le LOU le 18/10/2025 à 09:31

Vous avez les moyens de vos ambitions, bon match

avatar
LOU le 18/10/2025 à 08:43

Aller le LOU
Oui une victoire à l’extérieur serait la bienvenue !!!

