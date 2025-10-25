"Avancer ensemble" : le LOU doit aller de l’avant contre La Rochelle

Dans le cadre de la 8e journée de Top 14, Lyon affronte La Rochelle au Matmut Stadium à Gerland.

Moins bien classée avec seulement 16 points récupérés, la formation rochelaise ne compte que deux points de moins que LOU, et vient de valider une large victoire contre Montauban (54-19).

Une différence de dynamique évidente pour un choc d’équipes mal classées, “une quatrième réception de la saison qui va faire basculer la suite de la saison” pour l’entraîneur du LOU Karim Ghezal, très motivé en conférence de presse. Il ajoute qu’il souhaite "l’engouement des supporters" afin “d’avancer ensemble”.

En effet, la rencontre qui se joue à Gerland sera diffusée. La visibilité, une donnée qui challenge encore davantage Karim Ghezal qui aimerait “démontrer à la télévision que Lyon est une belle équipe à savoir tenir ses objectifs et de batailler pour le Top 6”. Les ambitions sont claires.

De nouveau appelé avec le XV de France, Mickaël Guillard, 2ème ligne, est quant à lui revenu sur sa fierté de représenter le LOU en sélection nationale.

Il a également rappelé qu’en Top 14, “peu importe l’équipe, la vigilance est accrue”, avant de commenter la spécificité de l’équipe de Lyon cette saison, lui qui est au club depuis 2020 : “Cette année, on s’est bien renforcé, et de manière intelligente. On a un groupe homogène avec beaucoup de joueurs, il y a de la concurrence à tous les postes, ce qui nous tire vers le haut”.

De son côté, le centre Théo Millet, a dévoilé les deux axes de travail de la semaine, à savoir “les zones de ruck et le combat”. Un programme dont les résultats seront à constater dès samedi face à La Rochelle.