Villeurbanne : l’enquête sur la mort d’une mère et de ses enfants avance après les premiers résultats des analyses toxicologiques

Les conclusions attendues depuis plusieurs semaines viennent d’être établies. Selon le Progrès, les analyses toxicologiques réalisées après l’autopsie confirment la présence d’insuline dans les corps de la mère, Zahida K., 37 ans, et de ses deux enfants âgés de six ans et demi et quatre ans et demi. Un élément déterminant pour comprendre le drame survenu dimanche 31 août, lorsque la propriétaire d’un studio prêté ponctuellement à son amie avait découvert les trois corps sans vie.

Dès les premières constatations, les enquêteurs avaient relevé l’absence de traces de violences et l’absence d’éléments laissant supposer l’intervention d’un tiers. Dans le logement, un stylo à insuline avait été retrouvé près des corps. Si l’un des enfants était diabétique, les enquêteurs s’étaient rapidement interrogés sur une possible utilisation détournée du dispositif.

Les analyses confirment ainsi aujourd’hui la présence d’insuline, une substance dont la surdose peut provoquer une hypoglycémie profonde, un coma, puis la mort. Cette donnée scientifique conforte l’hypothèse initiale d’un double infanticide suivi d’un suicide, déjà privilégiée au regard des premiers constats sur place.

D’autres examens restent toutefois en cours, afin de vérifier si des substances complémentaires auraient pu être administrées. Ces analyses supplémentaires doivent permettre de préciser définitivement le déroulé des faits.