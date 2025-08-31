Faits Divers

Drame à Villeurbanne : trois corps découverts dans un appartement rue Montaland

Macabre découverte ce dimanche 31 août à Villeurbanne.

Trois corps sans vie ont été retrouvés à la mi-journée dans un logement situé rue Montaland, à proximité du cours Tolstoï. Il s’agirait d’une mère et de ses deux enfants, âgés de 6 et 7 ans.

Les circonstances du drame restent pour l’heure indéterminées. À ce stade, aucune piste n’est privilégiée par les enquêteurs, toujours sur place en ce début d’après-midi.

Selon les premiers éléments, c’est une proche, inquiète de ne pas avoir de nouvelles, qui a alerté les forces de l’ordre aux alentours de midi. Les corps ont été découverts peu après, lorsque la porte de l’appartement a été forcée.

La rue Montaland a été intégralement bouclée entre la rue des Mûriers et la rue du Nord. Un périmètre de sécurité a été établi peu avant 14 heures, avec plusieurs équipages de police déployés aux abords de la résidence. Un véhicule du SAMU est également sur place.

Selon Le Parisien, la mère de famille aurait signalé par le passé des violences de son ex-conjoint. Elle se serait d’abord réfugiée en Suisse, puis chez une tante, avant d’être retrouvée morte à son domicile.

Pour l’heure, rien ne laisse présager qu’une intervention extérieure soit à l’origine du drame. La porte du logement était fermée et les corps ne présenteraient aucune trace de lutte apparente.

Flo48 le 31/08/2025 à 19:31
c'est cela oui ... a écrit le 31/08/2025 à 18h04

je ne perçois pas vraiment le rapport entre un drame intra familiale (sans doute ) et la monté de tel ou tel mouvement politique ; tout est toujours bon pour incriminer les autres ; autrement dit ceux qui ne pensent pas comme vous ; quelle désolation ; quelle misère intellectuelle

Bien sur,il y a un fait divers par jour à Villeurbanne ,qui devrait s'appeler Dealerbanne!Tous les jours il y a des problèmes de drogue.Alors bien sur,c'est surement la faute à l'extême droite!!!!!C'est plutôt le problèmes des communes de gauche!

Mannix le 31/08/2025 à 18:53
résultat de l extrême droite en France a écrit le 31/08/2025 à 16h40

voila le résultat de la montée de l extrême droite dans ce pays la haine la division de la population plus personne ne s occupe de l autre se méfie de l autre qui différent zemmour lepen retailleu et les autres ont met a genoux la France

Pauvre personne , il y a probablement des traitements adaptés à votre pathologie !

c'est cela oui ... le 31/08/2025 à 18:04
résultat de l extrême droite en France a écrit le 31/08/2025 à 16h40

voila le résultat de la montée de l extrême droite dans ce pays la haine la division de la population plus personne ne s occupe de l autre se méfie de l autre qui différent zemmour lepen retailleu et les autres ont met a genoux la France

je ne perçois pas vraiment le rapport entre un drame intra familiale (sans doute ) et la monté de tel ou tel mouvement politique ; tout est toujours bon pour incriminer les autres ; autrement dit ceux qui ne pensent pas comme vous ; quelle désolation ; quelle misère intellectuelle

Ex Précisions le 31/08/2025 à 17:55
résultat de l extrême droite en France a écrit le 31/08/2025 à 16h40

voila le résultat de la montée de l extrême droite dans ce pays la haine la division de la population plus personne ne s occupe de l autre se méfie de l autre qui différent zemmour lepen retailleu et les autres ont met a genoux la France

Prendre un petit Xanax ou autre psychotrope peut-être ;-)

CarloA le 31/08/2025 à 17:42

L’horreur les gens sont fous vraiment

Jeeep le 31/08/2025 à 17:34

voilà une société Athée. Je fais ce que je veux à qui je veux…

résultat de l extrême droite en France le 31/08/2025 à 16:40

voila le résultat de la montée de l extrême droite dans ce pays la haine la division de la population plus personne ne s occupe de l autre se méfie de l autre qui différent zemmour lepen retailleu et les autres ont met a genoux la France

Klara le 31/08/2025 à 16:39

Horrible la veille de la rentrée les policiers villeur Annais trouver moi quelle affaire ils ont élucidée ??? Vous avez raison c est le concierge qui pourra mieux qu eux l’élucider sinceres condoléances à la famille paix à leurs âmes pauvre petite et ses enfants

Gladys69 le 31/08/2025 à 16:39

Une piste cyclable vite pour apaiser la vie des gens.

kool le 31/08/2025 à 16:34
LFI 69 a écrit le 31/08/2025 à 16h19

Navrant que ces affirmations dans les commentaires sur un fait divers dont on ne sait rien.

A part LFI ,dont vous faites parti !

laya le 31/08/2025 à 16:23

j'habite pas très loin de cette rue.Il y a quelque temps,c'était un jeune poignardé de coups de couteau qui était sur un brancard,avec un tas de voitures de police,suite à un trafic de cocaïne,puis il y a eu quatre dames agressées pour leur collier,maintenant,une maman avec ses deux enfants décédés,bien sûr,il n'y a pas de rapport avec ses trois faits,mais ç'à fait mal au coeur .Il n'y a pas qu'au cinéma qu'on vit ce genre de fait;une maman et ses deux enfants qui n'ont rien demandé,ç'à prend aux tripes.Quelle tristesse!paix à leur âme.

LFI 69 le 31/08/2025 à 16:19

Navrant que ces affirmations dans les commentaires sur un fait divers dont on ne sait rien.

Amen le 31/08/2025 à 16:16

La bestialité a encore frappé.
Comment peut on s'en prendre à des enfants ?
Si on imagine le moment précis où l'auteur du crime s'avance vers les enfants pour accomplir son forfait , c'est horrible , inimaginable.

Non à l'infâme récupération politique le 31/08/2025 à 15:51
LA DÉCOUVERTE MACABRE a écrit le 31/08/2025 à 15h08

Macabre découverte ! La plus part des gens font semblant de ne pas comprendre l’ampleur de la détresse sociale en France.

Pourquoi parler de détresse sociale, vous connaissez le revenu fiscal de référence de cette famille ? Non, alors taisez-vous ! Vos propos sont honteux.

Respect et condoléances aux proches.

Respect et condoléances aux proches.

LA DÉCOUVERTE MACABRE le 31/08/2025 à 15:08
Moi a écrit le 31/08/2025 à 14h24

Quelle horreur à la veille de la rentrée scolaire

Macabre découverte ! La plus part des gens font semblant de ne pas comprendre l'ampleur de la détresse sociale en France.

Gui le 31/08/2025 à 14:51

De toute façon la seule chose qui intéressent les écolos c'est les pistes cyclables. Rien d'étonnant de voir Lyon et son agglomération devenir la ville la plus dangereuse de France.

Quelle horreur ! le 31/08/2025 à 14:32

Combien de meurtres et d'assassinat chaque année dans la métropole ? J'ai l'impression que les chiffres sont effarants.

Condoléances et courage aux familles et proches.

Moi le 31/08/2025 à 14:24

Quelle horreur à la veille de la rentrée scolaire

Lool le 31/08/2025 à 14:22
une petite question a écrit le 31/08/2025 à 14h11

C'est le commissariat de Villeurbanne qui s'occupe de l'enquète ???

Non non c'est le concierge de l'immeuble qui va mener l'enquête

une petite question le 31/08/2025 à 14:11

C'est le commissariat de Villeurbanne qui s'occupe de l'enquète ???

Mythologies le 31/08/2025 à 14:06

Villeurbanne... ville maudite.

