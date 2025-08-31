Drame à Villeurbanne : trois corps découverts dans un appartement rue Montaland

Trois corps sans vie ont été retrouvés à la mi-journée dans un logement situé rue Montaland, à proximité du cours Tolstoï. Il s’agirait d’une mère et de ses deux enfants, âgés de 6 et 7 ans.
Les circonstances du drame restent pour l’heure indéterminées. À ce stade, aucune piste n’est privilégiée par les enquêteurs, toujours sur place en ce début d’après-midi.
Selon les premiers éléments, c’est une proche, inquiète de ne pas avoir de nouvelles, qui a alerté les forces de l’ordre aux alentours de midi. Les corps ont été découverts peu après, lorsque la porte de l’appartement a été forcée.
La rue Montaland a été intégralement bouclée entre la rue des Mûriers et la rue du Nord. Un périmètre de sécurité a été établi peu avant 14 heures, avec plusieurs équipages de police déployés aux abords de la résidence. Un véhicule du SAMU est également sur place.
Selon Le Parisien, la mère de famille aurait signalé par le passé des violences de son ex-conjoint. Elle se serait d’abord réfugiée en Suisse, puis chez une tante, avant d’être retrouvée morte à son domicile.
Pour l’heure, rien ne laisse présager qu’une intervention extérieure soit à l’origine du drame. La porte du logement était fermée et les corps ne présenteraient aucune trace de lutte apparente.
