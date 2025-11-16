Un jeune grièvement blessé lors de tirs près du cours Tolstoï à Villeurbanne

Un incident armé a éclaté samedi soir dans le centre de Villeurbanne.

Peu avant 21h30, des détonations ont retenti dans la rue de la Rize, à deux pas du cours Tolstoï et du quartier Grandclément.

Deux individus auraient surgi avant que l’un d’eux ne fasse feu avec une arme de poing.

La victime, âgée d’une vingtaine d’années et déjà connue des forces de l’ordre, a été atteinte aux jambes. Les secours l’ont rapidement évacuée vers l’hôpital, où son état a été jugé stable.

Les deux agresseurs ont pris la fuite. Les enquêteurs privilégient la piste d’une tentative d’homicide et ont lancé des recherches pour retrouver les auteurs dans ce secteur très fréquenté de Villeurbanne.