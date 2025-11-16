Un jeune grièvement blessé lors de tirs près du cours Tolstoï à Villeurbanne

Un incident armé a éclaté samedi soir dans le centre de Villeurbanne.
Peu avant 21h30, des détonations ont retenti dans la rue de la Rize, à deux pas du cours Tolstoï et du quartier Grandclément.
Deux individus auraient surgi avant que l’un d’eux ne fasse feu avec une arme de poing.
La victime, âgée d’une vingtaine d’années et déjà connue des forces de l’ordre, a été atteinte aux jambes. Les secours l’ont rapidement évacuée vers l’hôpital, où son état a été jugé stable.
Les deux agresseurs ont pris la fuite. Les enquêteurs privilégient la piste d’une tentative d’homicide et ont lancé des recherches pour retrouver les auteurs dans ce secteur très fréquenté de Villeurbanne.
Quelle est la priorité première pour nos villes ?Signaler Répondre
Préfèrerait-on des villes pleinement écologiques mais sans sécurité, ou bien des villes pleinement sécuritaires mais polluées ?
Mon choix est vite fait.
J'ai vécu 40 années en arrière sans aucune écologie, et je saurais retourner y vivre "en mourrant de pollution" (tu parles...) du moment que je vivrais enfin dans une ville en pleine sécurité...
Un " jeune ...déjà connu des forces de l'ordre "... Tout est dit .Signaler Répondre
Mais apparemment la municipalité trouve que tout va bien !Signaler Répondre
Marre de voir ces tordus encombrer les urgences des hôpitaux déjà surchargées. Quand on voit déjà le problème pour se faire soigner, ces trouducs passent même parfois avant nous car en situation d'urgence, une honte qu'on les laisse macérer dans leur reglements de compteSignaler Répondre
Explique-moi le rapport entre une piste cyclable et les marcs qui se flinguent entre eux. Tu peux te faire aider par les autres bas-du-front pour me répondre, surtout n'hésitez pas à mettre en commun vos quelques dizaines de neurones.Signaler Répondre
plus qu’une seule option chers lyonnais :Signaler Répondre
voter massivement en 2026
tt a fait d’accord avec vousSignaler Répondre
c’est affligeant
Le squat du Cours Tolstoï, les points de deal dans le parc Vaclav Havel , autour de la rue Lafontaine , place Grandclement , le zonage h24 de tous deux qui ne foutent rien de leur journée…… brefSignaler Répondre
Normal quoi ! Surment une performance artistique ou un tour de cirque qui a mal tourné ! Villeurbanne capital de la culture et cinéma dramatiqueSignaler Répondre
un 'incident' comme il est mentionné dans l'article ...Signaler Répondre
Il est certain que dans un contexte grandissant d'insécurité de tout genre la priorité de la plupart des excécutifs de la métropole c'est la culture et la construction de pistes cyclables. C'est ce qui va apaiser la partie de la population qui vie à la marge de toute autorité.Signaler Répondre
Il faut arrêter de mentir, de raconter que l'immigration est une chance pour la France, la plupart des faits de délinquance sont produit par des immigrés ou des français issus de l'immigration. Et cela créé du tord en premier lieu à ceux qui respectent les lois et souhaitent vivre paisiblement de leur travail. Ce sont eux les premières victimes et cela conduit à une stigmatisation.
D'ailleurs, les sondages montrent que l'insécurité est la première préoccupation des Français, on parle d'armement de la police municipale et même de faire appel à l'armée pour rétablir l'ordre dans des quartiers aux mains des trafiquants. Il n'y a pas un jour sans des bléssés par balles liès au traffic de drogue, pas un jour sans refus d'obtempérer. Pas un jour sans violence à l'encontre d'un passant.
Et pendant ce temps, nos élus à l'assemblée nationale font des arrangements pour préserver leur poste.
Chronique d'un samedi ordinaire dans cette ville devenue le Bronx...mais bon, ya des voies lyonnaises vélos, c'est bien là l'essentiel non ?Signaler Répondre
Pas un jour sans fusillade depuis que EELV est au pouvoir..Signaler Répondre
what elle.Signaler Répondre
Ras le bol de payer des impôts et la Sécu pour toute cette merde....Signaler Répondre