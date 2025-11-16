Faits Divers

Un jeune grièvement blessé lors de tirs près du cours Tolstoï à Villeurbanne

Un jeune grièvement blessé lors de tirs près du cours Tolstoï à Villeurbanne
Un jeune grièvement blessé lors de tirs près du cours Tolstoï à Villeurbanne - LyonMag

Un jeune homme de 20 ans a été blessé par balle aux jambes samedi soir à Villeurbanne.

Un incident armé a éclaté samedi soir dans le centre de Villeurbanne.

Peu avant 21h30, des détonations ont retenti dans la rue de la Rize, à deux pas du cours Tolstoï et du quartier Grandclément.

Deux individus auraient surgi avant que l’un d’eux ne fasse feu avec une arme de poing.

La victime, âgée d’une vingtaine d’années et déjà connue des forces de l’ordre, a été atteinte aux jambes. Les secours l’ont rapidement évacuée vers l’hôpital, où son état a été jugé stable.

Les deux agresseurs ont pris la fuite. Les enquêteurs privilégient la piste d’une tentative d’homicide et ont lancé des recherches pour retrouver les auteurs dans ce secteur très fréquenté de Villeurbanne.

Tags :

villeurbanne

15 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Sécurité ou écologie/vélo ? le 16/11/2025 à 19:56

Quelle est la priorité première pour nos villes ?

Préfèrerait-on des villes pleinement écologiques mais sans sécurité, ou bien des villes pleinement sécuritaires mais polluées ?

Mon choix est vite fait.

J'ai vécu 40 années en arrière sans aucune écologie, et je saurais retourner y vivre "en mourrant de pollution" (tu parles...) du moment que je vivrais enfin dans une ville en pleine sécurité...

Signaler Répondre
avatar
GAD le 16/11/2025 à 19:51

Un " jeune ...déjà connu des forces de l'ordre "... Tout est dit .

Signaler Répondre
avatar
mais oui le 16/11/2025 à 19:48
Bah a écrit le 16/11/2025 à 18h40

Le squat du Cours Tolstoï, les points de deal dans le parc Vaclav Havel , autour de la rue Lafontaine , place Grandclement , le zonage h24 de tous deux qui ne foutent rien de leur journée…… bref

Mais apparemment la municipalité trouve que tout va bien !

Signaler Répondre
avatar
French connection le 16/11/2025 à 19:24

Marre de voir ces tordus encombrer les urgences des hôpitaux déjà surchargées. Quand on voit déjà le problème pour se faire soigner, ces trouducs passent même parfois avant nous car en situation d'urgence, une honte qu'on les laisse macérer dans leur reglements de compte

Signaler Répondre
avatar
Affligeant de lire tant de médiocrité intellectuelle le 16/11/2025 à 19:18
alec69 a écrit le 16/11/2025 à 17h55

Il est certain que dans un contexte grandissant d'insécurité de tout genre la priorité de la plupart des excécutifs de la métropole c'est la culture et la construction de pistes cyclables. C'est ce qui va apaiser la partie de la population qui vie à la marge de toute autorité.
Il faut arrêter de mentir, de raconter que l'immigration est une chance pour la France, la plupart des faits de délinquance sont produit par des immigrés ou des français issus de l'immigration. Et cela créé du tord en premier lieu à ceux qui respectent les lois et souhaitent vivre paisiblement de leur travail. Ce sont eux les premières victimes et cela conduit à une stigmatisation.
D'ailleurs, les sondages montrent que l'insécurité est la première préoccupation des Français, on parle d'armement de la police municipale et même de faire appel à l'armée pour rétablir l'ordre dans des quartiers aux mains des trafiquants. Il n'y a pas un jour sans des bléssés par balles liès au traffic de drogue, pas un jour sans refus d'obtempérer. Pas un jour sans violence à l'encontre d'un passant.
Et pendant ce temps, nos élus à l'assemblée nationale font des arrangements pour préserver leur poste.

Explique-moi le rapport entre une piste cyclable et les marcs qui se flinguent entre eux. Tu peux te faire aider par les autres bas-du-front pour me répondre, surtout n'hésitez pas à mettre en commun vos quelques dizaines de neurones.

Signaler Répondre
avatar
Traveler le 16/11/2025 à 18:53

plus qu’une seule option chers lyonnais :
voter massivement en 2026

Signaler Répondre
avatar
Traveler le 16/11/2025 à 18:52
alec69 a écrit le 16/11/2025 à 17h55

Il est certain que dans un contexte grandissant d'insécurité de tout genre la priorité de la plupart des excécutifs de la métropole c'est la culture et la construction de pistes cyclables. C'est ce qui va apaiser la partie de la population qui vie à la marge de toute autorité.
Il faut arrêter de mentir, de raconter que l'immigration est une chance pour la France, la plupart des faits de délinquance sont produit par des immigrés ou des français issus de l'immigration. Et cela créé du tord en premier lieu à ceux qui respectent les lois et souhaitent vivre paisiblement de leur travail. Ce sont eux les premières victimes et cela conduit à une stigmatisation.
D'ailleurs, les sondages montrent que l'insécurité est la première préoccupation des Français, on parle d'armement de la police municipale et même de faire appel à l'armée pour rétablir l'ordre dans des quartiers aux mains des trafiquants. Il n'y a pas un jour sans des bléssés par balles liès au traffic de drogue, pas un jour sans refus d'obtempérer. Pas un jour sans violence à l'encontre d'un passant.
Et pendant ce temps, nos élus à l'assemblée nationale font des arrangements pour préserver leur poste.

tt a fait d’accord avec vous
c’est affligeant

Signaler Répondre
avatar
Bah le 16/11/2025 à 18:40

Le squat du Cours Tolstoï, les points de deal dans le parc Vaclav Havel , autour de la rue Lafontaine , place Grandclement , le zonage h24 de tous deux qui ne foutent rien de leur journée…… bref

Signaler Répondre
avatar
Untemps le 16/11/2025 à 18:28

Normal quoi ! Surment une performance artistique ou un tour de cirque qui a mal tourné ! Villeurbanne capital de la culture et cinéma dramatique

Signaler Répondre
avatar
allons donc le 16/11/2025 à 18:11

un 'incident' comme il est mentionné dans l'article ...

Signaler Répondre
avatar
alec69 le 16/11/2025 à 17:55

Il est certain que dans un contexte grandissant d'insécurité de tout genre la priorité de la plupart des excécutifs de la métropole c'est la culture et la construction de pistes cyclables. C'est ce qui va apaiser la partie de la population qui vie à la marge de toute autorité.
Il faut arrêter de mentir, de raconter que l'immigration est une chance pour la France, la plupart des faits de délinquance sont produit par des immigrés ou des français issus de l'immigration. Et cela créé du tord en premier lieu à ceux qui respectent les lois et souhaitent vivre paisiblement de leur travail. Ce sont eux les premières victimes et cela conduit à une stigmatisation.
D'ailleurs, les sondages montrent que l'insécurité est la première préoccupation des Français, on parle d'armement de la police municipale et même de faire appel à l'armée pour rétablir l'ordre dans des quartiers aux mains des trafiquants. Il n'y a pas un jour sans des bléssés par balles liès au traffic de drogue, pas un jour sans refus d'obtempérer. Pas un jour sans violence à l'encontre d'un passant.
Et pendant ce temps, nos élus à l'assemblée nationale font des arrangements pour préserver leur poste.

Signaler Répondre
avatar
@leBronx le 16/11/2025 à 17:47

Chronique d'un samedi ordinaire dans cette ville devenue le Bronx...mais bon, ya des voies lyonnaises vélos, c'est bien là l'essentiel non ?

Signaler Répondre
avatar
EELV691000 le 16/11/2025 à 17:43

Pas un jour sans fusillade depuis que EELV est au pouvoir..

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 16/11/2025 à 17:41

what elle.

Signaler Répondre
avatar
Pilou69 le 16/11/2025 à 17:41

Ras le bol de payer des impôts et la Sécu pour toute cette merde....

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.