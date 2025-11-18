Judiciaire

Diffamation : Rue89 Lyon et Jean-Michel Aulas fixés sur leur sort le 20 janvier

Diffamation : Rue89 Lyon et Jean-Michel Aulas fixés sur leur sort le 20 janvier
Diffamation : Rue89 Lyon et Jean-Michel Aulas fixés sur leur sort le 20 janvier - LyonMag

Le procès pour diffamation opposant Jean-Michel Aulas et Rue89 Lyon s’est refermé sur deux demandes diamétralement opposées, en attendant un jugement fixé au 20 janvier.

Le tribunal correctionnel de Lyon a examiné le contentieux qui oppose Jean-Michel Aulas et son fils Alexandre au média Rue89Lyon, poursuivi après la publication d’un dossier sur l’investissement de la holding Holnest dans un aéroport pour jets privés aux États-Unis.

Deux journalistes sur les trois mis en examen étaient présents pour comparaître, à savoir Moran Kerinec, pigiste, ainsi que Pierre Lemerle, directeur de la publication.
 
Défendus par l’avocat Thomas Fourrey, les journalistes se disent "surpris par la réaction" du clan Aulas, et que cette attaque en diffamation se veut "disproportionnée".
 
Rue89Lyon a ainsi décidé de demander le remboursement intégral des frais de justice liés à cette procédure, alors que leur avocat a défendu la légitimité journalistique de ses clients et même une "procédure bâillon" pour intimider les journalistes, qu’il qualifie de "chiens de gardes de la démocratie."
 
L’audience a ainsi été dominée par deux stratégies clairement distinctes. D’un côté, Rue89 Lyon a sollicité le remboursement de l’ensemble de ses frais de justice. De l’autre, les avocats de l’ancien président de l’OL ont réclamé un euro symbolique de dommages et intérêts, assorti de la publication du jugement sur le site d’information. Pour la partie civile, l’article incriminé portait atteinte à la réputation de la famille Aulas et laissait entendre une interprétation jugée infondée du montage financier.

Alexis Chabert, un des avocats du clan Aulas, a notamment avancé l’argument que "sans informations, un journaliste ne devrait pas écrire" et a également pointé du doigt la "mauvaise foi" de Rue89Lyon qui aurait eu la "volonté de nuire à l’image" du candidat aux élections municipales de Lyon. Pourtant, lorsque l'enquête est parue en 2023, JMA était à des années-lumière d'imaginer se présenter.
 
Les juges de la chambre de la presse rendront leur décision le 20 janvier, date à laquelle sera tranchée la question du caractère diffamatoire du dossier et des éventuelles suites demandées par chaque partie.

Tags :

Jean-Michel Aulas

Rue89 Lyon

29 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Forêt-Noire le 19/11/2025 à 18:26
vide sidéral a écrit le 19/11/2025 à 14h24

Monsieur est colère... MdR
Touché/Vexé !
Allez raconte, j'ai envie de rire, ce jour.

En parlant de vide sidéral, qu'est ce qui vous amène à sortir ce que vous racontez ? Pouvez-vous étayer vos propos sur comment vous en arrivez là par rapport à ce que j'exprimais sur les médias ?
Comme vous dites à votre façon pour illustrer votre vide sidéral argumentaire : MdR.

Signaler Répondre
avatar
vide sidéral le 19/11/2025 à 14:24
Forêt-Noire a écrit le 19/11/2025 à 12h35

Qui parle de commenter à part vous ?
Perso je lis les médias de tous bords, pas spécialement pour m'informer mais pour voir comment ils informent, leurs choix d'articles et leur angle d'approche des faits.

Monsieur est colère... MdR
Touché/Vexé !
Allez raconte, j'ai envie de rire, ce jour.

Signaler Répondre
avatar
Forêt-Noire le 19/11/2025 à 12:35
vide sidéral a écrit le 19/11/2025 à 11h35

Alors pourquoi commenter sur d'autres torchons ?

Qui parle de commenter à part vous ?
Perso je lis les médias de tous bords, pas spécialement pour m'informer mais pour voir comment ils informent, leurs choix d'articles et leur angle d'approche des faits.

Signaler Répondre
avatar
vide sidéral le 19/11/2025 à 11:35
Des têtes bien pleines ? a écrit le 19/11/2025 à 07h07

C'est une blague, avez vous déjà ouvert ce torchon ?
A chaque article, ça dégouline de gauchiasserie, de mauvaise foi et possiblement de diffamation.

Qu'ils présentent des listes LFI - Rue89Lyon, ça serait plus cohérent.

Alors pourquoi commenter sur d'autres torchons ?

Signaler Répondre
avatar
Presqu'île le 19/11/2025 à 10:23
Lyon avec Zemmour vite a écrit le 18/11/2025 à 19h33

Il nous faut Zemmour à Lyon ! Aulas c'est un Biden qui a vendu le club a John Textor!

Merci pour le fou rire !!

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 19/11/2025 à 10:08

Si vous lisez l'article il existe un sous-entendu de fraude fiscale. Hors le Delaware est l'état américain qui propose la meilleur fiscalité . Il faudrait être un demeuré mental pour ne pas monter son siège américain dans cet état. Ces journalistes viennent de découvrir le monde des affaires à l'international et pensait faire un scoop . Il faut les nominer a la cérémonie des Bobards d'Or

Signaler Répondre
avatar
La tête de l'emploi le 19/11/2025 à 08:58
Sidéré a écrit le 18/11/2025 à 23h27

Ah oui tiens un gendarme du bon goût, qui préfère sûrement des têtes bien faites aux têtes bien pleines. Il y a des boulots où ça doit suffir pour exister je suppose...

Je préfère des journalistes qui prennent du recul et de la hauteur à ces militants qui font du militantisme pas du journalisme, compliqué à comprendre ?

Signaler Répondre
avatar
Filll le 19/11/2025 à 08:30
Des têtes bien pleines ? a écrit le 19/11/2025 à 07h07

C'est une blague, avez vous déjà ouvert ce torchon ?
A chaque article, ça dégouline de gauchiasserie, de mauvaise foi et possiblement de diffamation.

Qu'ils présentent des listes LFI - Rue89Lyon, ça serait plus cohérent.

Vaut mieux lire et acheter la presse de gauche et d'extrême gauche, que la presse d'extrême droite. Cnews, Europe1 etc.

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 19/11/2025 à 08:09
LFI 69 a écrit le 18/11/2025 à 19h25

Si l'article était diffamant, Aulas aurait réclamé des millions. Sa demande d' 1 € symbolique est son aveu.

Ou qu il n est pas venal, tout simplement,...😁
JMA❤️❤️❤️❤️

Signaler Répondre
avatar
En plus elle est payante le 19/11/2025 à 08:03
so a écrit le 19/11/2025 à 07h45

La presse d'extrème gauche, personne ne la lit !!!!!!!!!!!!

Ils n'ont aucun modèle économique viable autre que les avantages fiscaux et les aides publiques

Signaler Répondre
avatar
so le 19/11/2025 à 07:45

La presse d'extrème gauche, personne ne la lit !!!!!!!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Pas assez d'argent le 19/11/2025 à 07:33
Tidjai a écrit le 19/11/2025 à 07h00

l'objectif de JM Aulas n'est pas l'argent, il en a déjà assez. c'est la justice. Et la justice peut condamner à des dommages et intérêts pour préjudice moral. Mais tu as raison, il aurait du demander beaucoup plus et reverser cette somme aux victime de l'extrême gauche

L'extrême gauche a tué des dizaines de millions de personnes au XXème siècle.

Signaler Répondre
avatar
Des têtes bien pleines ? le 19/11/2025 à 07:07
Sidéré a écrit le 18/11/2025 à 23h27

Ah oui tiens un gendarme du bon goût, qui préfère sûrement des têtes bien faites aux têtes bien pleines. Il y a des boulots où ça doit suffir pour exister je suppose...

C'est une blague, avez vous déjà ouvert ce torchon ?
A chaque article, ça dégouline de gauchiasserie, de mauvaise foi et possiblement de diffamation.

Qu'ils présentent des listes LFI - Rue89Lyon, ça serait plus cohérent.

Signaler Répondre
avatar
Guillotinchantal le 19/11/2025 à 07:03

Aulas va remettre de la logique vie dans notre ville il y’a trop de désordre ..

Signaler Répondre
avatar
Tidjai le 19/11/2025 à 07:00
LFI 69 a écrit le 18/11/2025 à 19h25

Si l'article était diffamant, Aulas aurait réclamé des millions. Sa demande d' 1 € symbolique est son aveu.

l'objectif de JM Aulas n'est pas l'argent, il en a déjà assez. c'est la justice. Et la justice peut condamner à des dommages et intérêts pour préjudice moral. Mais tu as raison, il aurait du demander beaucoup plus et reverser cette somme aux victime de l'extrême gauche

Signaler Répondre
avatar
Sidéré le 18/11/2025 à 23:27
La tête de l'emploi a écrit le 18/11/2025 à 19h05

Sans surprise des bonnes têtes de gauchiasses ces militants de Rue89.

Ah oui tiens un gendarme du bon goût, qui préfère sûrement des têtes bien faites aux têtes bien pleines. Il y a des boulots où ça doit suffir pour exister je suppose...

Signaler Répondre
avatar
Sidéré le 18/11/2025 à 23:10
@Fauve a écrit le 18/11/2025 à 22h52

Les impôts qu'Aulas a payé toute sa vie, c'est 10 fois plus que toutes les aides à la presse dont a bénéficié Rue89Lyon, et 10 fois plus que tous les avantages fiscaux dont bénéficient les journalistes de ce media.

Ce que vous venez de faire c’est parler pour ne rien dire, qu’est ce que ca change sur le jugement à venir qu’il ait payé 10 x plus d’impôt que Pierre, Paul ou Jacques ?

Signaler Répondre
avatar
@Fauve le 18/11/2025 à 22:52
Fauve a écrit le 18/11/2025 à 19h42

Faut vraiment s'en tenir une sacrée couche pour s'indigner de la tenue des journalistes, dans un contexte de procédure judiciaire bâillon d'un média indépendant par un ultra-riche... Clairement faut revoir votre sens des priorités

Les impôts qu'Aulas a payé toute sa vie, c'est 10 fois plus que toutes les aides à la presse dont a bénéficié Rue89Lyon, et 10 fois plus que tous les avantages fiscaux dont bénéficient les journalistes de ce media.

Signaler Répondre
avatar
@poro le 18/11/2025 à 21:42
pororo a écrit le 18/11/2025 à 20h04

Je n'ose imaginer la couverture "journalistique" de Lyon Mag, et les commentaires, si les Verts planquaient leur argent dans des paradis fiscaux

Sauf que rien ne prouve qu'Aulas ait planqué de l'argent dans un paradis fiscal. Le sous-entendre, c'est diffamer.

Signaler Répondre
avatar
Issue logique le 18/11/2025 à 20:10

Évidemment que Rue89Lyon sera condamné, puisque l'article incriminé tout comme les éléments de preuve avancés par les journalistes ne montrent en rien qu'il y a de l'argent planqué dans un paradis fiscal.

Signaler Répondre
avatar
Le dossier est très simple le 18/11/2025 à 20:05

Les journalistes-militants ont laissé entendre à tort qu'Aulas cachait son argent dans un paradi fiscal, il vont donc se faire sanctionner.

C'est pourtant facile, la diffamation c'est NON !

Signaler Répondre
avatar
pororo le 18/11/2025 à 20:04

Je n'ose imaginer la couverture "journalistique" de Lyon Mag, et les commentaires, si les Verts planquaient leur argent dans des paradis fiscaux

Signaler Répondre
avatar
Fauve le 18/11/2025 à 19:42
Allure de gauchos a écrit le 18/11/2025 à 19h02

Ils n'ont pas de quoi payer leurs journalistes à Rue89Lyon ?

Franchement, se présenter devant la justice habillé comme ça, c'est honteux et irrespectueux !

Faut vraiment s'en tenir une sacrée couche pour s'indigner de la tenue des journalistes, dans un contexte de procédure judiciaire bâillon d'un média indépendant par un ultra-riche... Clairement faut revoir votre sens des priorités

Signaler Répondre
avatar
Lyon avec Zemmour vite le 18/11/2025 à 19:33

Il nous faut Zemmour à Lyon ! Aulas c'est un Biden qui a vendu le club a John Textor!

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 18/11/2025 à 19:25

Si l'article était diffamant, Aulas aurait réclamé des millions. Sa demande d' 1 € symbolique est son aveu.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 18/11/2025 à 19:20

Ils n'ont fait que montrer la vie du candidat, ce serait bien qu'ils fassent pareils pour les futurs députés et présidents... Beaucoup auraient changé d'avis pour ces élections.

Signaler Répondre
avatar
La barbe de Doucet le 18/11/2025 à 19:11

Mals habillés, mals rasés : ça me rappelle la tenue des militants écolo qui nous servent temporairement d'élus municipaux

Signaler Répondre
avatar
La tête de l'emploi le 18/11/2025 à 19:05

Sans surprise des bonnes têtes de gauchiasses ces militants de Rue89.

Signaler Répondre
avatar
Allure de gauchos le 18/11/2025 à 19:02

Ils n'ont pas de quoi payer leurs journalistes à Rue89Lyon ?

Franchement, se présenter devant la justice habillé comme ça, c'est honteux et irrespectueux !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.