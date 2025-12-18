Agriculteurs en colère à Lyon : plus de 400 manifestants dans la rue

Mise à jour à 14h30 : La profession, qui manifeste un peu partout en France depuis vendredi dernier sur fond de gestion de la crise sanitaire de la dermatose nodulaire, a rassemblé plus de 400 personnes, épaulés par 17 tracteurs dans le cortège. Des élus ont également rejoint les manifestants, comme l'adjoint au maire de Lyon chargé de l'Alimentation Gautier Chapuis, ou le député marseillais LFI Manuel Bompard. Le maire de Sainte-Catherine dans le Rhône, Pierre Dussurgey, agriculteur quand il ne revêt pas l'écharpe, était venu à bord de son tracteur.

Les manifestants se sont élancés à la mi-journée de la place Jean Macé dans le 7e arrondissement de Lyon, pour remonter jusqu'à la préfecture du Rhône où une délégation doit être reçue.

Article initial : L'abattage de 83 vaches vaccinées dans le Doubs vendredi dernier a mis le feu aux poudres.

La Confédération paysanne Auvergne-Rhône-Alpes entend marquer les esprits à Lyon ce jeudi, avec une marche funèbre au départ de la place Jean Macé dans le 7e arrondissement à 12h : "Un jour qui sera déterminant aussi pour l’accord UE Mercosur, avec un Conseil européen des Ministres de l’agriculture. Nous y ferons une grande marche funèbre en hommage à toutes ces vaches sacrifiées sur l’autel du libre-échange. Nous invitons toutes la société civile à nous rejoindre pour porter haut et fort ce message : nos vaches, nos vies, non à la mort de nos élevages !"

Le cortège doit rejoindre la préfecture du Rhône en passant par les quais du Rhône.

Pour rappel, la dermatose nodulaire contagieuse est une maladie strictement animale. Elle touche uniquement les bovins, les zébus et les buffles. Les autres espèces, notamment les ovins et les caprins, ne sont pas concernées. Et la DNC n’est pas transmissible à l’homme, ni par contact direct avec des animaux infectés, ni par la consommation de produits issus de ces animaux, ni par piqûres d’insectes.

Arrivée dans la région par les deux Savoie, elle s'est propagée ensuite à l'Ain puis au Rhône ces derniers mois.