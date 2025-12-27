Pour conclure l’année 2025, le LOU Rugby se déplace à Castres avec un objectif clair. Les hommes de Karim Ghezal espèrent ramener des points et relancer une dynamique encore trop irrégulière depuis le début de la saison. Actuellement 12e du Top 14 avec 23 points, les Lyonnais savent que ce déplacement dans le Tarn peut peser lourd avant d’attaquer la seconde moitié de saison. Dans un championnat extrêmement dense, la moindre victoire à l’extérieur pourrait offrir un bol d’air précieux à une équipe qui manque de solution lors des déplacements.

Le principal chantier du LOU reste justement son travail loin du Matmut Stade de Gerland. Une seule victoire en six déplacements, une attaque parfois en difficulté et une défense mise à rude épreuve. Les Lyonnais devront afficher un tout autre visage pour espérer exister au stade Pierre-Fabre.

En face, Castres avance avec discrétion mais efficacité. Neuvièmes avec 29 points, les Tarnais s’appuient sur une vraie solidité à domicile, où ils ont remporté quatre de leurs six matches. Sans briller, Castres sait punir la moindre erreur, un profil d’adversaire qui a souvent posé problème au LOU.

Lyon devra toutefois composer avec plusieurs absences notables. Baptiste Couilloud et Liam Allen sont forfaits après des commotions subies face à Toulouse, tandis que la participation de Janse Roux reste incertaine. Malgré ces contraintes, le LOU sait qu’un résultat positif pourrait servir de déclic avant d’entamer 2026.

Le coup d’envoi sera donné samedi à 16h00 au stade Pierre-Fabre, pour une rencontre diffusée en direct sur CANAL+.