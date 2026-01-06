Manon Doyelle : "Mégatunnel ? Les bulles de pollution vont exploser aux entrées de Tassin et Saint-Fons"

Ancienne championne de para-canoë, membre du Ceser pendant 6 ans et après 25 ans dans le milieu associatif, Manon Doyelle est devenue porte-parole de Bruno Bernard pour cette élection métropolitaine.
Candidate dans la circonscription Porte des Alpes, elle reconnaît que le territoire "a basculé à droite mais garde des besoins importants de lien social, de mobilités, d'équilibre du foncier, de mixité sociale". Elle veut ainsi "créer un lien avec les maires, les équipes municipales et les habitants".
Manon Doyelle revient aussi sur le projet de mégatunnel du duo Sarselli-Aulas pour faire sauter le bouchon de Fourvière. "Un projet est réalisable (celui de gratuité des enfants d'abonnés TCL de Bruno Bernard ndlr) et concerne tout le monde. Et l'autre qui est vraiment dédié à la voiture. Il n'est pas dimensionné pour notre Métropole. Il n'y aurait plus d'investissements sur le reste", indique-t-elle prédisant que "les bulles de pollution vont exploser aux entrées de Tassin et Saint-Fons".
00:00 Engagement en politique
01:20 Thèmes portés
02:27 Culture
03:25 Circonscription Porte des Alpes
05:38 Mégatunnel/Gratuité des enfants d'abonnés
09:36 Union avec LFI au second tour ?
Projet de Bernard: il faut être abonné et avoir des enfantsSignaler Répondre
Et ça concerne tout le monde? A moins de considérer que tout le monde devra payer pour ça bien sûr.
Difficile de choisir entre les téléphériques et métro fantômes annoncés pour ce mandat à l'époque de l'élection d'EELV, ou ce projet de Mégatunnel qui disparaitrait 2 à 3 ans après l'élection d'Aulas.Signaler Répondre
Avec toutes ces promesses qui ne sont que du vent, c'est étonnant qu'on dissipe aussi mal les particules fines à Lyon.
Pendant ce temps, mon trajet principal pour passer de l'autre côté de Fourvière reste plus intéressant en voiture.
Malgré l'allongement du déplacement (avec tous les aménagements post-Covid), rien n'a vraiment changé sur l'alternative TCL : on est toujours à près d'1h15 dans chaque sens en transports en commun, contre 35 minutes à 1h avec ma machine à CO2.
Sarselli et Aulas sont vraiment des comiques. C’est génial. Le mégatunnel déplacerait le problème vers l’ouest lyonnaisSignaler Répondre
Pour Tassin et Écully, le mégatunnel serait catastrophique parce qu’il entraînerait plus de voitures, et surtout une forte augmentation de la concentration de pollution.
J’adore. Tellement déconnectés de la réalité qu’ils sont même prêt à intoxiquer leur propre électorat.
Sarselli est nulle.
Elle n’est pas élue … franchement ça serait mieux de regarder la vidéo avant de poster un commentaireSignaler Répondre
Encore une élue qui vit de la politiqueSignaler Répondre
Le ceser quel honte , un gouffre financier
Toujours pas un mot pour l’entreprise sui pourtant finance tout et sui est la première compétence de la métro
On y arrivera jamais
Inutile de justifier la pertinence ou non de tunnel.Signaler Répondre
Ce projet est un leurre pour des opérations de corruption.
On connaît trop bien ces projets pharaoniques estimés à 1 et finissent par coûter 5 aux contribuables avec quelques enveloppes au passage.
Bande de 🤮, vous avez foutus des enfants à la rue par -5 !! Juste fermez vos gueules et allez vous cacher. Comment osez-vous vous montrer ? Ne nous parlez plus !!!Signaler Répondre
Peu importe. Ce ne sont pas des personnes de grande qualité qui seront affectée par les 'bouffées ' de pollution redoutée par ce personnage politique.Signaler Répondre
La vie est belle.
Le tunnel à Aulas on n'a pas fini d'en entendre parler...Signaler Répondre
Pas sûr qu'il en voit le bout du tunnel de cette affaire ;-)
Si ce tunnel se fait le pourcentage de véhicules électriques sera largement majoritaire à sa livraison, donc l'argument des bulles de pollution......En tous les cas les écolos n'ont strictement rien fait pour stopper la pollution actuelle du coté de Perrache et Confluence.....Après cette militante est porte parole du militant écolo Bernard, donc la bonne foi c'est pas une chose qui fait partie de leurs argumentsSignaler Répondre
Un très bon choix cette porte paroleSignaler Répondre
Quand on a toujours vécu de l'argent public le tout gratuit est un préalable.Signaler Répondre
Certaines lignes sont saturés et on se fait chier avec les vélos et trotinettes car personne ne respecte les zones d'utilisation. On va encore rajouter de la population qui peut marcher deux stations à pieds.