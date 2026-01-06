Les Coulisses du Grand Lyon

Manon Doyelle : "Mégatunnel ? Les bulles de pollution vont exploser aux entrées de Tassin et Saint-Fons"

Manon Doyelle, porte-parole de Bruno Bernard, est l’invitée ce mardi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Manon Doyelle : "Mégatunnel ? Les bulles de pollution vont exploser aux entrées de Tassin et Saint-Fons"
Manon Doyelle : "Mégatunnel ? Les bulles de pollution vont exploser aux entrées de Tassin et Saint-Fons" - LyonMag

Ancienne championne de para-canoë, membre du Ceser pendant 6 ans et après 25 ans dans le milieu associatif, Manon Doyelle est devenue porte-parole de Bruno Bernard pour cette élection métropolitaine.

Candidate dans la circonscription Porte des Alpes, elle reconnaît que le territoire "a basculé à droite mais garde des besoins importants de lien social, de mobilités, d'équilibre du foncier, de mixité sociale". Elle veut ainsi "créer un lien avec les maires, les équipes municipales et les habitants".

Manon Doyelle revient aussi sur le projet de mégatunnel du duo Sarselli-Aulas pour faire sauter le bouchon de Fourvière. "Un projet est réalisable (celui de gratuité des enfants d'abonnés TCL de Bruno Bernard ndlr) et concerne tout le monde. Et l'autre qui est vraiment dédié à la voiture. Il n'est pas dimensionné pour notre Métropole. Il n'y aurait plus d'investissements sur le reste", indique-t-elle prédisant que "les bulles de pollution vont exploser aux entrées de Tassin et Saint-Fons".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Engagement en politique
01:20 Thèmes portés
02:27 Culture
03:25 Circonscription Porte des Alpes
05:38 Mégatunnel/Gratuité des enfants d'abonnés
09:36 Union avec LFI au second tour ?

X

Tags :

Manon Doyelle

métropolitaines 2026

les coulisses du Grand Lyon

11 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Aucun rapport le 06/01/2026 à 14:18

Projet de Bernard: il faut être abonné et avoir des enfants

Et ça concerne tout le monde? A moins de considérer que tout le monde devra payer pour ça bien sûr.

Signaler Répondre
avatar
Pipo et mytho sont sur un bateau... le 06/01/2026 à 14:14

Difficile de choisir entre les téléphériques et métro fantômes annoncés pour ce mandat à l'époque de l'élection d'EELV, ou ce projet de Mégatunnel qui disparaitrait 2 à 3 ans après l'élection d'Aulas.
Avec toutes ces promesses qui ne sont que du vent, c'est étonnant qu'on dissipe aussi mal les particules fines à Lyon.

Pendant ce temps, mon trajet principal pour passer de l'autre côté de Fourvière reste plus intéressant en voiture.
Malgré l'allongement du déplacement (avec tous les aménagements post-Covid), rien n'a vraiment changé sur l'alternative TCL : on est toujours à près d'1h15 dans chaque sens en transports en commun, contre 35 minutes à 1h avec ma machine à CO2.

Signaler Répondre
avatar
La bêtise humaine le 06/01/2026 à 13:37

Sarselli et Aulas sont vraiment des comiques. C’est génial. Le mégatunnel déplacerait le problème vers l’ouest lyonnais

Pour Tassin et Écully, le mégatunnel serait catastrophique parce qu’il entraînerait plus de voitures, et surtout une forte augmentation de la concentration de pollution.

J’adore. Tellement déconnectés de la réalité qu’ils sont même prêt à intoxiquer leur propre électorat.

Sarselli est nulle.

Signaler Répondre
avatar
Inutile le 06/01/2026 à 13:29
Quel cliché gauchiste a écrit le 06/01/2026 à 13h19

Encore une élue qui vit de la politique
Le ceser quel honte , un gouffre financier
Toujours pas un mot pour l’entreprise sui pourtant finance tout et sui est la première compétence de la métro
On y arrivera jamais

Elle n’est pas élue … franchement ça serait mieux de regarder la vidéo avant de poster un commentaire

Signaler Répondre
avatar
Quel cliché gauchiste le 06/01/2026 à 13:19

Encore une élue qui vit de la politique
Le ceser quel honte , un gouffre financier
Toujours pas un mot pour l’entreprise sui pourtant finance tout et sui est la première compétence de la métro
On y arrivera jamais

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 06/01/2026 à 13:04

Inutile de justifier la pertinence ou non de tunnel.
Ce projet est un leurre pour des opérations de corruption.
On connaît trop bien ces projets pharaoniques estimés à 1 et finissent par coûter 5 aux contribuables avec quelques enveloppes au passage.

Signaler Répondre
avatar
Dégage le 06/01/2026 à 12:58

Bande de 🤮, vous avez foutus des enfants à la rue par -5 !! Juste fermez vos gueules et allez vous cacher. Comment osez-vous vous montrer ? Ne nous parlez plus !!!

Signaler Répondre
avatar
Pierre-Edouard du Bourbon le 06/01/2026 à 12:26

Peu importe. Ce ne sont pas des personnes de grande qualité qui seront affectée par les 'bouffées ' de pollution redoutée par ce personnage politique.
La vie est belle.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 06/01/2026 à 12:24

Le tunnel à Aulas on n'a pas fini d'en entendre parler...
Pas sûr qu'il en voit le bout du tunnel de cette affaire ;-)

Signaler Répondre
avatar
Greg007 le 06/01/2026 à 12:21

Si ce tunnel se fait le pourcentage de véhicules électriques sera largement majoritaire à sa livraison, donc l'argument des bulles de pollution......En tous les cas les écolos n'ont strictement rien fait pour stopper la pollution actuelle du coté de Perrache et Confluence.....Après cette militante est porte parole du militant écolo Bernard, donc la bonne foi c'est pas une chose qui fait partie de leurs arguments

Signaler Répondre
avatar
oufff le 06/01/2026 à 12:16

Un très bon choix cette porte parole

Signaler Répondre
avatar
alec69 le 06/01/2026 à 12:06

Quand on a toujours vécu de l'argent public le tout gratuit est un préalable.
Certaines lignes sont saturés et on se fait chier avec les vélos et trotinettes car personne ne respecte les zones d'utilisation. On va encore rajouter de la population qui peut marcher deux stations à pieds.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.