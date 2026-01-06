Manon Doyelle : "Mégatunnel ? Les bulles de pollution vont exploser aux entrées de Tassin et Saint-Fons"

Ancienne championne de para-canoë, membre du Ceser pendant 6 ans et après 25 ans dans le milieu associatif, Manon Doyelle est devenue porte-parole de Bruno Bernard pour cette élection métropolitaine.

Candidate dans la circonscription Porte des Alpes, elle reconnaît que le territoire "a basculé à droite mais garde des besoins importants de lien social, de mobilités, d'équilibre du foncier, de mixité sociale". Elle veut ainsi "créer un lien avec les maires, les équipes municipales et les habitants".

Manon Doyelle revient aussi sur le projet de mégatunnel du duo Sarselli-Aulas pour faire sauter le bouchon de Fourvière. "Un projet est réalisable (celui de gratuité des enfants d'abonnés TCL de Bruno Bernard ndlr) et concerne tout le monde. Et l'autre qui est vraiment dédié à la voiture. Il n'est pas dimensionné pour notre Métropole. Il n'y aurait plus d'investissements sur le reste", indique-t-elle prédisant que "les bulles de pollution vont exploser aux entrées de Tassin et Saint-Fons".

00:00 Engagement en politique

01:20 Thèmes portés

02:27 Culture

03:25 Circonscription Porte des Alpes

05:38 Mégatunnel/Gratuité des enfants d'abonnés

09:36 Union avec LFI au second tour ?