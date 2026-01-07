Politique

Municipales à Lyon : Grégory Doucet promet un pass sport municipal et de nouveaux équipements de proximité

Municipales à Lyon : Grégory Doucet promet un pass sport municipal et de nouveaux équipements de proximité
Municipales à Lyon : Grégory Doucet promet un pass sport municipal et de nouveaux équipements de proximité - LyonMag

À l’approche des élections municipales, la liste Vivre Lyon, portée par le maire sortant Grégory Doucet, dévoile un volet de son programme consacré à la pratique sportive.

L'écologiste veut permettre aux Lyonnais de "se dépenser sans trop dépenser", en levant deux freins identifiés à la pratique du sport : le coût et le manque d’infrastructures.

La mesure centrale annoncée ce mercredi est la création d’un pass sport municipal. Celui-ci viendrait doubler le montant du pass sport national mis en place par l’État, afin d’offrir une réduction immédiate lors de l’inscription dans un club, une association ou une salle de sport. Le dispositif municipal serait ouvert à l’ensemble des personnes déjà éligibles au pass sport national. "Nous souhaitons lever les freins à la pratique du sport pour nos jeunes", explique Augustin Pesche, membre de la campagne et élu PCF, mettant en avant un soutien prioritaire aux quartiers populaires.

La liste d'union de la gauche s’appuie notamment sur un chiffre de la Cour des comptes, selon lequel le critère financier constitue un frein pour 30% des jeunes. Dans un contexte de pression sur le pouvoir d’achat, l’exécutif sortant estime qu’un accompagnement financier renforcé est nécessaire pour encourager la pratique sportive dès le plus jeune âge.

Au-delà de l’aide financière, Vivre Lyon promet également la création et la rénovation de nombreuses infrastructures sportives. Le programme prévoit des équipements de plein air répartis dans plusieurs arrondissements : aire de fitness dans le 4ᵉ (terrain Chazière), terrain de sport sur la friche du Givaudan et city stade place Mendès France dans le 8ᵉ, plateau sportif à la Sauvagère dans le 9ᵉ, parcours santé à Gerland dans le 7ᵉ ou encore rénovation du terrain du Trion dans le 5ᵉ.

Des nouveaux gymnases sont également annoncés, notamment dans le 2ᵉ arrondissement à Confluence, au stade Marc-Vivien Foé dans le 3ᵉ, dans le 8ᵉ arrondissement à l’îlot Kennedy, avec une piscine municipale et un mur d’escalade déjà lancés durant ce mandat, ainsi qu’à proximité du collège Gisèle Halimi dans le 7ᵉ.

Le programme inclut enfin des lieux dédiés aux sports urbains, avec de nouveaux skateparks à Gerland et Confluence, et une salle d’escalade aménagée dans l’ancienne église Saint-Bernard, dans le 1ᵉʳ arrondissement.

Tags :

municipales 2026 à Lyon

Grégory Doucet

11 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Droit dans ses bottes le 07/01/2026 à 09:20

Il attend la fin de son mandat pour des propositions. C'est un peu tard, vu l'expérience de ces dernières années ...

Signaler Répondre
avatar
entzo le 07/01/2026 à 09:04

Beaucoup de personnes renoncent à faire du sport à cause du coût et du manque d'infrastructures : ces propositions vont dans le bon sens !

Signaler Répondre
avatar
Watt le 07/01/2026 à 09:00

Si seulement il avait été maire ces 5 dernières années. Il aurait pu en faire des choses !

Signaler Répondre
avatar
Depotoire le 07/01/2026 à 08:59

La place Sathonay est à l’image de leur politique : une décharge publique

Signaler Répondre
avatar
j’aimerais le 07/01/2026 à 08:58

Enlever les Tags
Sécuriser le jardin de la grande côte qui est le théâtre de tous les trafics.
Supprimer les trottinettes.
Décaler le projet critère des voitures » polluantes »
Faite nettoyer la place Sathonay
Interdire la place Chardonnet aux voitures !
Etc…..
Ça coûte pas cher, juste la volonté de respecter les Lyonnais et les Lyonnaises

Tous des trucs

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 07/01/2026 à 08:54

Avis a tous les candidats, LE PERE NOËL EST DÉJÀ PASSÉ.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 07/01/2026 à 08:51

Et à la fin de toutes ses annonces de sera de toute façon : Des pistes cyclables non genrées avec pissotières et bacs à compost le long des voies, et c'est tout ;-)
A l'image de son mandat.

Signaler Répondre
avatar
verdoxxxx le 07/01/2026 à 08:50

J'espère que se sera uniquement pour du sport inclusif et degenré , pas du sport machiste et polluant...

Signaler Répondre
avatar
Promettre ce que l'on a pas fait le 07/01/2026 à 08:45

Comment croire ces incapables, juste bon à peindre des vélos sur les routes, même les passage piétons sont effacés, on a plus d'argent
Je l'ai jamais vu dans un stade ou dans une salle de sport

Signaler Répondre
avatar
Jacques3 le 07/01/2026 à 08:44

A quelques mois des élections, ils promettent tous le Graal (avec notre fric) mais pourquoi n'ont ils rien fait avant ? Le vélo, la culture, le sport en général mais la sécurité dans tout ça ?

Signaler Répondre
avatar
Watt le 07/01/2026 à 08:40

Des promesses financées par le contribuable !

Signaler Répondre
avatar
MiLyon le 07/01/2026 à 08:34

hier une bibliothèque , aujourd’hui un pass sport et demain une nouvelle basilique pour accueillir la ferveur des lyonnais envers leur maire : c est pitoyable Mr Doucet !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.