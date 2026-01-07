Municipales à Lyon : Grégory Doucet promet un pass sport municipal et de nouveaux équipements de proximité

L'écologiste veut permettre aux Lyonnais de "se dépenser sans trop dépenser", en levant deux freins identifiés à la pratique du sport : le coût et le manque d’infrastructures.

La mesure centrale annoncée ce mercredi est la création d’un pass sport municipal. Celui-ci viendrait doubler le montant du pass sport national mis en place par l’État, afin d’offrir une réduction immédiate lors de l’inscription dans un club, une association ou une salle de sport. Le dispositif municipal serait ouvert à l’ensemble des personnes déjà éligibles au pass sport national. "Nous souhaitons lever les freins à la pratique du sport pour nos jeunes", explique Augustin Pesche, membre de la campagne et élu PCF, mettant en avant un soutien prioritaire aux quartiers populaires.

La liste d'union de la gauche s’appuie notamment sur un chiffre de la Cour des comptes, selon lequel le critère financier constitue un frein pour 30% des jeunes. Dans un contexte de pression sur le pouvoir d’achat, l’exécutif sortant estime qu’un accompagnement financier renforcé est nécessaire pour encourager la pratique sportive dès le plus jeune âge.

Au-delà de l’aide financière, Vivre Lyon promet également la création et la rénovation de nombreuses infrastructures sportives. Le programme prévoit des équipements de plein air répartis dans plusieurs arrondissements : aire de fitness dans le 4ᵉ (terrain Chazière), terrain de sport sur la friche du Givaudan et city stade place Mendès France dans le 8ᵉ, plateau sportif à la Sauvagère dans le 9ᵉ, parcours santé à Gerland dans le 7ᵉ ou encore rénovation du terrain du Trion dans le 5ᵉ.

Des nouveaux gymnases sont également annoncés, notamment dans le 2ᵉ arrondissement à Confluence, au stade Marc-Vivien Foé dans le 3ᵉ, dans le 8ᵉ arrondissement à l’îlot Kennedy, avec une piscine municipale et un mur d’escalade déjà lancés durant ce mandat, ainsi qu’à proximité du collège Gisèle Halimi dans le 7ᵉ.

Le programme inclut enfin des lieux dédiés aux sports urbains, avec de nouveaux skateparks à Gerland et Confluence, et une salle d’escalade aménagée dans l’ancienne église Saint-Bernard, dans le 1ᵉʳ arrondissement.