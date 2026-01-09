Lyon Politiques : Mégatunnel, gratuité de la cantine et BML - 09/01/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, le politologue Romain Blachier et le communicant Damien Gouy-Perret interviennent sur les sujets suivants :

- Mégatunnel : l'idée du siècle...dernier ?

- Gratuité des TCL et de la cantine : Jean-Michel Aulas en promet-il trop ?

- Bibliothèque à 140 millions à la Part-Dieu : Grégory Doucet a-t-il loupé sa première grande annonce ?

00:00 Introduction/Sommaire

00:42 Mégatunnel

19:01 Gratuités

30:13 BML