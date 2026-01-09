Lyon Politiques

Lyon Politiques : Mégatunnel, gratuité de la cantine et BML - 09/01/26

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, le politologue Romain Blachier et le communicant Damien Gouy-Perret interviennent sur les sujets suivants :

- Mégatunnel : l'idée du siècle...dernier ?
- Gratuité des TCL et de la cantine : Jean-Michel Aulas en promet-il trop ?
- Bibliothèque à 140 millions à la Part-Dieu : Grégory Doucet a-t-il loupé sa première grande annonce ?

00:00 Introduction/Sommaire
00:42 Mégatunnel
19:01 Gratuités
30:13 BML

MEGA tunnel le 09/01/2026 à 17:30

Une bonne partie de l'émission parle de ce potentiel nouveau tunnel, mais comment ils peuvent être certain que ça va enlever le bouchon de Fourvière ! On en a eu des infrastructures pour soit disant le faire sauter, et au final il est toujours là.

Un non dit pendant l'émission, la surtaxe des Lyonnais pour traverser la ville avec le péage alors qu'aujourd'hui c'est gratuit. Donc on va le payer avec nos impôts puis à l'utilisation avec les peages, ils peuvent en proposer des choses gratuites à côté !

