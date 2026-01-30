Politique

Entretien musclé avec le patron du Medef ? "Il est reparti avec la chemise déchirée !" moque Grégory Doucet

Difficile de savoir ce qu'il s'est réellement passé en 2020 lors d'une rencontre entre Grégory Doucet et Patrick Martin.

Le président lyonnais du Medef racontait mardi soir lors d'un évènement organisé par Gabriel Attal qu'il avait peu apprécié l'entretien, trouvant l'édile écologiste "presque menaçant" et n'écoutant "absolument pas" ce qu'il lui disait.

Interrogé jeudi à ce propos, Grégory Doucet a en partie démenti, arguant la thèse du complot ourdi par Renaissance, puisque l'évènement durant lequel Patrick Martin a révélé ces échanges se faisait sous la houlette de l'ancien Premier ministre, grand soutien de… Jean-Michel Aulas.

"Tout cela sort de manière assez opportune", s'est plaint Grégory Doucet, arguant que "le Medef soutient la droite et les macronistes".

Quant aux accusations formulées par Patrick Martin sur son comportement, le maire de Lyon dit ne "pas avoir vécu la même scène" que celle rapportée par le chef d'entreprise. Préférant faire une blague plutôt que de préciser la nature de leurs débats : "Il (Patrick Martin ndlr) est reparti avec la chemise déchirée !"

