Propos sur le Hamas et l’antisémitisme : le camp de Grégory Doucet dénonce des "amalgames dangereux" de la droite lyonnaise

Dans un communiqué diffusé après la cérémonie de dimanche marquant le 81ᵉ anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau, les groupes Socialistes et Écologistes de la Ville de Lyon accusent certains responsables de la droite locale d’avoir instrumentalisé cet événement mémoriel à des fins politiques, au prix d’"amalgames mensongers" autour de l’antisémitisme et du conflit israélo-palestinien.

En ligne de mire, des prises de position publiques attribuées à des élus ou responsables de la droite lyonnaise, reprochant au maire Grégory Doucet et à sa majorité une prétendue ambiguïté face à l’antisémitisme. La gauche cite notamment une publication sur le réseau social X évoquant un "drapeau pro-Hamas" sur le fronton de l’Hôtel de Ville, en référence au pavoisement du drapeau palestinien.

La majorité rappelle que ce pavoisement faisait suite à la reconnaissance de l’État de Palestine par le président de la République, annoncée en septembre 2025 lors de l’Assemblée générale des Nations unies, et dénonce un "amalgame volontaire" entre le drapeau palestinien et le Hamas, qualifié sans ambiguïté d’"organisation terroriste".

Chahuté lors de la commémoration d’Auschwitz, le maire de Lyon paie ses ambiguïtés.

Refus de nommer l’antisémitisme d’extrême gauche, drapeau pro-Hamas sur la mairie, citoyenneté d’honneur indigne : on ne commémore pas Auschwitz dans le flou. — Pierre OLIVER (@poliver69) January 25, 2026

"Ces propos sont malhonnêtes, indignes et dangereux", écrivent les signataires, estimant qu’ils "attisent les tensions, nourrissent les haines et empêchent tout débat sérieux". Et de rappeler que la Ville de Lyon et son maire ont condamné à plusieurs reprises, et "sans aucune équivoque", l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 ainsi que toute forme d’antisémitisme, contrairement à ce qu'affirme Barbara Vélon, tête de liste de Jean-Michel Aulas dans le 8e arrondissement.

Le clan @JM_Aulas mène une équipe de caniveau, indigne d'une élection municipale à Lyon 😡



La tête de liste du 8e ment éhontément à deux reprises. Il n'a pas été hué, 10 abrutis ont crié "extrême gauche". Et tout son discours condamnait l'antisémitisme (comme par le passé). pic.twitter.com/DqMSblaaVn — Valentin Lungenstrass (@vlungenstrass) January 26, 2026

Lors de la commémoration de dimanche, Grégory Doucet avait d'ailleurs déclaré : "L'antisémitisme tue. L'antisémitisme blesse. L'antisémitisme profane".