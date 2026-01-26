Propos sur le Hamas et l’antisémitisme : le camp de Grégory Doucet dénonce des "amalgames dangereux" de la droite lyonnaise

Dans un communiqué diffusé après la cérémonie de dimanche marquant le 81ᵉ anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau, les groupes Socialistes et Écologistes de la Ville de Lyon accusent certains responsables de la droite locale d’avoir instrumentalisé cet événement mémoriel à des fins politiques, au prix d’"amalgames mensongers" autour de l’antisémitisme et du conflit israélo-palestinien.
En ligne de mire, des prises de position publiques attribuées à des élus ou responsables de la droite lyonnaise, reprochant au maire Grégory Doucet et à sa majorité une prétendue ambiguïté face à l’antisémitisme. La gauche cite notamment une publication sur le réseau social X évoquant un "drapeau pro-Hamas" sur le fronton de l’Hôtel de Ville, en référence au pavoisement du drapeau palestinien.
La majorité rappelle que ce pavoisement faisait suite à la reconnaissance de l’État de Palestine par le président de la République, annoncée en septembre 2025 lors de l’Assemblée générale des Nations unies, et dénonce un "amalgame volontaire" entre le drapeau palestinien et le Hamas, qualifié sans ambiguïté d’"organisation terroriste".
Chahuté lors de la commémoration d’Auschwitz, le maire de Lyon paie ses ambiguïtés.— Pierre OLIVER (@poliver69) January 25, 2026
Refus de nommer l’antisémitisme d’extrême gauche, drapeau pro-Hamas sur la mairie, citoyenneté d’honneur indigne : on ne commémore pas Auschwitz dans le flou.
"Ces propos sont malhonnêtes, indignes et dangereux", écrivent les signataires, estimant qu’ils "attisent les tensions, nourrissent les haines et empêchent tout débat sérieux". Et de rappeler que la Ville de Lyon et son maire ont condamné à plusieurs reprises, et "sans aucune équivoque", l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 ainsi que toute forme d’antisémitisme, contrairement à ce qu'affirme Barbara Vélon, tête de liste de Jean-Michel Aulas dans le 8e arrondissement.
Le clan @JM_Aulas mène une équipe de caniveau, indigne d'une élection municipale à Lyon 😡— Valentin Lungenstrass (@vlungenstrass) January 26, 2026
La tête de liste du 8e ment éhontément à deux reprises. Il n'a pas été hué, 10 abrutis ont crié "extrême gauche". Et tout son discours condamnait l'antisémitisme (comme par le passé). pic.twitter.com/DqMSblaaVn
Lors de la commémoration de dimanche, Grégory Doucet avait d'ailleurs déclaré : "L'antisémitisme tue. L'antisémitisme blesse. L'antisémitisme profane".
Perso, quand les Klarsfeld parlent, je les écoute, ils sont légitimes et clairvoyants. Vous sortez un mot du contexte, rafle, pour faire un raccourci odieux des propos, d autant qu ils sont tenus par un membre d une famille qui a consacré sa vie a la chasse aux nazis, et qui connait toute la symbolique de cette expression. Oserais je dire que votre commentaire ne sent pas bon ,,?Signaler Répondre
Voilà en tout cas une partie des raisons qui leur coûteront leur défaite assurée aux Municipales.Signaler Répondre
Ce n'est plus la peine de jouer les surpris.
Ce petit GREG n'est ni président, ni premier ministre , simplement Maire d'une ville, qui est sale, insécure et uniquement faite pour les citoyens qui font du véloSignaler Répondre
Recentrons le sujet, nous habitons LYON et j'en ai marre de voir tous ces vélos peints sur les chaussée
Même les passages piétons sont effacés, pas comme les tags
Si tu veux te présenter à GAZA vas y on te retiens pas
Toutefois, Doudou mettra t il le drapeau Israélien a la mairie, aujourd hui en hommage au dernier otage israélien retrouvé par l armée,🙏? Que toutes ces victimes de la folie des barbares reposent en paix.Signaler Répondre
Honte à toi pierre OliverSignaler Répondre
Ouin ouin ouin ouin antisémitisme !! Que disent ils du dérapage de sa Sainteté Klarsfeld fils de ce jour ? Rien de moins qu'organiser des rafles dans lesquelles des gens perdraient la vie mais c'est pour le bien de tous ?Signaler Répondre
La seule chose que doucet a condamné c'est l'extrême droite... pour le reste il a toujours été très ambiguë... il a même encouragé la désobéissance civile avec les dégradations qu'il n'a jamais non plus condamné.Signaler Répondre
Et pourtant, mettre le drapeau palestinien aux frontons de nos mairies avaient été interdits .Signaler Répondre
S'allier avec LFI , parti antisemite,par opportunisme prouve sinon une adhésion du moins de biens faibles valeurs morales. Soutenir ouvertement GAZA, sous domination du Hamas , n est il pas une preuve de leurs idéaux......,?
