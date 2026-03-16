À Lyon, Renault Trucks confirme sa solidité malgré le recul du marché du transport

Dans un secteur du transport routier marqué par un ralentissement économique, Renault Trucks France parvient à limiter la baisse de ses ventes et à renforcer certaines positions clés sur le marché. Le constructeur, historiquement implanté dans la métropole lyonnaise, affirme également vouloir accélérer la transition vers les camions électriques.

Selon les résultats commerciaux publiés pour l’année 2025, le marché français des poids lourds de plus de six tonnes a reculé de 10%, avec 43 685 immatriculations toutes marques confondues. Dans ce contexte difficile, Renault Trucks enregistre une baisse de volumes plus limitée, de 8%, tout en améliorant sa part de marché qui atteint 30,5%, soit une progression de 0,5 point par rapport à 2024.

Pour le constructeur, ces résultats traduisent la fidélité de sa clientèle dans un secteur particulièrement exposé aux fluctuations économiques.

L’année 2025 confirme également la position dominante de Renault Trucks sur le segment des porteurs, ces camions utilisés notamment pour la distribution, le BTP ou la collecte des déchets.

Dans un marché en recul de 8,7%, la marque limite la baisse de ses volumes à 5,4% et porte sa part de marché à 41%, en hausse de 1,4 point.

La situation est plus contrastée sur le segment des tracteurs routiers, très sensible aux tensions économiques. Le marché y recule de 10,3% et Renault Trucks enregistre une baisse de 13,9 % de ses volumes, avec une part de marché qui s’établit à 22%.

Le constructeur prépare toutefois une nouvelle génération de tracteurs électriques Renault Trucks E-Tech T, dont la production doit démarrer en 2026.

Des positions maintenues sur les utilitaires

Le ralentissement du marché touche également les véhicules utilitaires, mais Renault Trucks parvient globalement à maintenir ses positions.

Sur le segment des utilitaires légers 2,8 à 3,2 tonnes, les volumes restent stables malgré une baisse de 5% du marché, avec 2,7% de part de marché pour le modèle Renault Trucks Trafic.

Sur le segment 3,2 à 6 tonnes, la marque subit une baisse plus marquée de 8,5%, en partie liée à des contraintes d’approvisionnement. Sa part de marché reste toutefois relativement stable à 6,2%.

À moyen terme, Renault Trucks prépare l’arrivée d’une nouvelle génération d’utilitaires électriques baptisée Flexis, attendue à partir de 2027.

La transition énergétique constitue désormais l’un des principaux axes de développement du constructeur.

En 2025, le marché français des poids lourds électriques reste encore limité, avec 930 immatriculations, mais il progresse de 39% en un an. Renault Trucks conserve toutefois une position dominante avec 58,7% de part de marché.

Sur les utilitaires électriques de plus de 3,2 tonnes, le marché a connu une croissance encore plus rapide : +77%, avec 5 918 immatriculations. Renault Trucks y gagne également du terrain et atteint 8% de part de marché.

Selon le constructeur, cette stratégie s’appuie sur plusieurs années d’expérimentation : plus de 100 millions de kilomètres ont déjà été parcourus par ses camions électriques en conditions réelles d’exploitation.

Un accompagnement global pour la transition

Pour accélérer l’adoption de l’électrique, Renault Trucks mise aussi sur une approche plus globale que la simple vente de véhicules.

Avec son programme E-Tech, le constructeur propose aux transporteurs un accompagnement complet : analyse des flux de transport, conception des infrastructures de recharge, financement des projets, formation des conducteurs ou encore suivi des performances des flottes électriques.

"En 2025, le marché français de la gamme lourde recule, mais Renault Trucks confirme sa solidité et progresse en part de marché", souligne Christophe Martin, directeur général de Renault Trucks France.

Pour l’entreprise lyonnaise, l’enjeu est désormais clair : transformer progressivement le transport routier tout en préservant la rentabilité des transporteurs dans un secteur en pleine mutation.