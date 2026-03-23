Grégory Doucet, un maire de Lyon sans pouvoir ? Raz-de-marée de Véronique Sarselli à la Métropole

Un petit maire ? Ces sept prochaines années, Grégory Doucet va probablement avoir beaucoup moins de marges de manoeuvre que depuis 2020. La faute à la victoire éclatante de Véronique Sarselli aux élections métropolitaines, raflant toutes les circonscriptions sauf à Villeurbanne et à Lyon, hormis deux dans la capitale des Gaules.

Un territoire à droite qui va devoir composer avec ses quatre plus grandes villes à gauche voire à l'extrême gauche puisque LFI a renversé Vénissieux et Vaulx-en-Velin.

Pour Grégory Doucet, la cohabitation signe peut-être le glas de ses grandes promesses de campagne, puisqu'il comptait essentiellement sur les financements de Bruno Bernard, balayé dimanche.

Véronique Sarselli a toutefois martelé qu'elle "travaillerait avec tous les maires", souhaitant rompre avec les méthodes des Verts qu'elle a elle-mêmes subi en tant qu'édile de Sainte-Foy-lès-Lyon.