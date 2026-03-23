Grégory Doucet, un maire de Lyon sans pouvoir ? Raz-de-marée de Véronique Sarselli à la Métropole

Un petit maire ? Ces sept prochaines années, Grégory Doucet va probablement avoir beaucoup moins de marges de manoeuvre que depuis 2020. La faute à la victoire éclatante de Véronique Sarselli aux élections métropolitaines, raflant toutes les circonscriptions sauf à Villeurbanne et à Lyon, hormis deux dans la capitale des Gaules.
Un territoire à droite qui va devoir composer avec ses quatre plus grandes villes à gauche voire à l'extrême gauche puisque LFI a renversé Vénissieux et Vaulx-en-Velin.
Pour Grégory Doucet, la cohabitation signe peut-être le glas de ses grandes promesses de campagne, puisqu'il comptait essentiellement sur les financements de Bruno Bernard, balayé dimanche.
Véronique Sarselli a toutefois martelé qu'elle "travaillerait avec tous les maires", souhaitant rompre avec les méthodes des Verts qu'elle a elle-mêmes subi en tant qu'édile de Sainte-Foy-lès-Lyon.
Veronique sarselli au micro de Lyon mag revient sur sa victoire à la métropole #lyon #metropolitaine #sarselli #coeurlyonnais pic.twitter.com/kLFJ9hsqaJ— Lyon Mag (@lyonmag) March 23, 2026
Visiblement tu sais pas comment fonctionne la métropole de Lyon.Signaler Répondre
Tous les grands projets urbains ( Plu-h, transport en commun, voirie, ect) sont décidés par la métropole, tous les délires écolos vont donc se faire sabrer. Doucet n'aura même pas son mot à dire, le métro E est de nouveau d'actualité, finis les nouvelles lignes de trams inutiles et de pistes cyclables.
ils n en pouvaient plus et ils le réélisent ! cervelle de moineau ?Signaler Répondre
D'accord avec vous sur l'intérêt soudain pour la Métropole. Cette situation est inédite depuis sa création, et cette collectivité est unique en France. Qui peut regretter que cette situation permette aux grands lyonnais et lyonnais de mieux comprendre son fonctionnement ?Signaler Répondre
Lors de la campagne, Doucet a joué sur l’ambiguïté, en laissant croire aux lyonnais, que certaines réalisations étaient de son fait (pour valoriser son mandat vis-à-vis de ses électeurs), alors que concrètement, elles relevaient de la Métropole, dont l'exécutif était écolo-compatible.
La réalité, est que communes et métropole n'ont pas les mêmes compétences, et qu'avec 2 camps politiquement opposés, il y aura probablement des blocages. La question est de savoir si les deux exécutifs seront en mesure de faire des compromis et négocier. Je reste assez dubitatif, et dans ce cas, il me semble que les grandes villes auraient plus à perdre qu'à gagner. Le financement des projets sera un levier de négociation et de ce point de vue, les communes ne seront pas avantagées. Par exemple, les 100 km de pistes cyclables promis par Doucet (cf ce que je disais au début), ne seront probablement pas financés sur ce mandat métropolitain.
Enfin, la question de la présidence du Sytral, qui revient automatiquement à la présidente de la Métropole, aura également son importance pour la suite, car les 2 projets étaient opposés. Par exemple, le projet TEOL risque de prendre du plomb dans l'aile au profit du métro E.
Doucet est élu sans sa majorité son alliance honteuse la peut être fait gagner.. mais la Métropole est plus décisive que la mairie,Signaler Répondre
C'est le problème avec la gauchosphere, elle pense toujours détenir la vérité, c'est dogmatique chez eux.Signaler Répondre
et aussi des nouveaux draps de l’étendage...Signaler Répondre
J'aurais pas résumé mieux 👍Signaler Répondre
Ce qui est croustillant c'est que Aulas qui sera simple conseiller municipal, aura plus de pouvoir que Doucet, en tant que 1er vice-Président de la Métropole.Signaler Répondre
Finalement Aulas a gagné.
De toute façon il s'en fout le maire de Lyon, tout ce qui compte c'est son poste et la rémunération qui va avec (qu'il prend sans problème à un niveau confortable bien qu'étant de gauche, comme tout bon politique!). Prêt à tout y compris à s'allier à LFI pour son poste...Signaler Répondre
Par contre, j'espère que la première décision de la Métropole sera de virer de la présidence du Sytral M. Bernard qui a cumulé ses 2 indemnités pendant 6 ans et de remettre de l'ordre dans les transports en commun plutot que de continuer à annoncer des grands chantiers : entre les pannes récurrentes des métros, les bus fantomes annoncés en temps réel sur l'appli qui ne passent pas, les chauffeurs de bus qui pour certains ne s'arretent meme pas aux arrets ou n'ouvrent pas les portes à l'arret volontairement, les escalators et ascenseurs en panne, y a malheureusement beaucoup de boulot !
Bon courage
Les lyonnais seront les grands perdantsSignaler Répondre
Projet minimise vision réduite image flou de la ville pas de direction previse.la droite a sa part pour avoir choisi un candidat très loin des citoyens et de l ere colomb ..Lyon s encre dans l immobilisme .
Non, la Métropole a vraiment le pouvoir: transports en commun, voirie, pistes cyclables, eau, assainissement...Signaler Répondre
Les médias et une grande partie des citoyens s’intéressent , par habitude, aux Mairies, car symboliquement et historiquement plus représentatif. Mais avec le développement des intercommunalitéss depuis 20 ans, les villes ont perdu beaucoup, et le pouvoir s’exerce aujourd'hui au sein des communautés de communes, communautés d'agglomération et Métropoles.
Effectivement, le débat BFM était un peu curieux, car les candidats à la Mairie parlaient de sujets surlesquels ils n’avaient pas pouvoir et sur une entité à laquelle il ne se présentaient pas. Il aurait été plus pertinent d'avoir un débat Bernard-Sarselli.
Même lorsque la Métropole était écolo les relations avec la mairie n'étaient pas très bonnes sauf pour les pistes cyclables et autres forêts urbaines. Alors maintenant que c'est politiquement opposé Doudou va avoir du mal... surtout que les LFistes réclament la paternité de la victoire à Lyon....Signaler Répondre
On lui souhaite bien du plaisir....
je crois que vous n'avez pas bien compris le fonctionnement de l'institution ...Signaler Répondre
Tout ce que vous racontez est factuellement fauxSignaler Répondre
Oula que de bêtises et d'approximations dans ce post. Il a toujours été dit depuis le début de la campagne que le véritable pouvoir se situe à la métropole et non à Lyon... il suffit de voir comment ils ont saccagé l'agglo en 7 ans. Il y a bien eu un débat télévisé Bernard/Sarcelli, fallait se renseigner 😉. Les 2 (Doucet/Sarcelli) ont un pouvoir de nuisance l'un sur l'autre mais la balle est clairement dans le camp de la métropole, il suffit juste de lire les prérogatives de chacun pour s'en rendre compte. Sarcelli laissera certainement à Doucet le choix de la couleur de sa trousse pour la rentrée 😘Signaler Répondre
J'espère que Mme Sarselli va tout remettre en ordre, comme par exemple, la réouverture de la Rue Grenette, la suppression des travaux Route de Paris à Tassin, Charbonnières, Dardilly (avec le retour à 4 voies sur cette axe, trop étroits pour les poids lourds), la remise aux normes du carrefour du Moulin à Vent à St Fons, etc....Signaler Répondre
Le bernard a provoqué un foutoir indescriptible dans toute l'agglomération, UNE HONTE
Allez demander aux maires de la mandature qui s'achève (au hasard à Oullins, Tassin ou Meyzieu) s'ils avaient le pouvoir de s'opposer aux décisions de la métropole dans son domaine de compétence, tout dans l'opposition qu'ils étaient...Signaler Répondre
Le fait est que oui, c'est la métropole qui regroupe les compétences les plus importantes sur la gestion de son territoire ne vous en déplaise. Et effectivement Doucet et les villes LFI n'auront pas autant de marge de manoeuvre qu'elles en avaient jusqu'à maintenant.
Ne vous en faites pas, vous le sentirez vite, le poids de la Métropole !Signaler Répondre
En toute logique c'est la périphérie de Lyon qui à le plus subi les embouteillages pour se rendre à Lyon et sanctionne donc Bernard qui l'a bien mérité ! Les bobos écolos du centre ville eux, sont à vélo...Signaler Répondre
Fini les travaux de pistes cyclables !!!!! Enfin !!!! EELV ne pourra que mettre des bacs à fleurs dans les parcs. La voirie est chasse gardée de la métropoleSignaler Répondre
On assiste aujourd’hui à une véritable mise en scène médiatique Hier encore, personne ne s’intéressait à la métropole, et soudain, elle deviendrait centrale. Pendant les élections, aucun média n’en parlait réellement ni les sondages ni les grands journaux Aucun candidat n’a été mis en avant ni invité sur les plateaux télévisés. Et maintenant, on voudrait nous faire croire que la métropole détient tous les pouvoirs. C’est une lecture biaisée, presque une réaction de mauvais perdants. Rappelons que les trois principales villes de la métropole sont dirigées par la gauche, représentant près de 70 pourcents de sa population. Dans ces conditions, ce sont les villes qui auront la capacité de bloquer certains projets, et non l’inverse. encore on fait croire des choses qui ne colle pas à la réalitéSignaler Répondre
Tout autant qu'une valeur de gauche...Signaler Répondre
C'est une valeur d'élu avant tout.
Heureusement qu'un contre pouvoir d'opposition à gauche islamisée et vindicative a vu le jour à la métropole , car quand on regarde le profil des maires de la ceinture lyonnaise on comprend en quoi l’immigration arabo-musulmane débridée depuis 1981 produit ses effets .Signaler Répondre
nos espoirs de survie reposent sur cette dame pour contrer la folie et faire en sorte que Lyon devienne moins invivable qu'aujourd'huiSignaler Répondre
Elle ne travaillera pas qu’avec le maire de Lyon …. LolSignaler Répondre
Pour Doucet ça va pas être facile.La métropole va évidemment financièrement serrer la vis et de l autre côté LFI va faire du harcèlement en réclamant sa part puisque elle a permis l election . Conséquences, règlements de comptes, trahisons,,,,quand on a le pouvoir mais pas de moyens et des ennemis externes et internes c est ingérable.le plus dur commence.Signaler Répondre
Ce sera difficile d'être plus clientèliste que Bernard qui avait même fait embaucher son tonton...Signaler Répondre
"Véronique Sarselli a toutefois martelé qu'elle "travaillerait avec tous les maires", souhaitant rompre avec les méthodes des Verts qu'elle a elle-mêmes subi en tant qu'édile de Sainte-Foy-lès-Lyon."Signaler Répondre
On verra bien. Le clientélisme est valeur de droite. Regardez Wauquiez