Ville de Lyon : Grégory Doucet change de conseiller presse, Joakim Le Ménestrel remplacé par un ex-journaliste de BFM

On ne change pas une équipe qui gagne ? Grégory Doucet a décidé de changer l'un des membres essentiels de son cabinet. Exit Joakim Le Ménestrel, arrivé en 2022 pour changer l'image du maire écologiste, place à Arthur Blet.

Ancien journaliste de BFM-Lyon, il avait intégré la campagne de Grégory Doucet en janvier pour l'accompagner jusqu'à cette victoire inattendue face à Jean-Michel Aulas.

Ce mardi 31 mars, Arthur Blet a officialisé son arrivée au sein du cabinet du maire en tant que conseiller presse et médias. Un rôle essentiel, tant l'image de Grégory Doucet avait été un repoussoir durant de nombreuses années, avant de devenir soudainement banquable dans la dernière ligne droite de la campagne.

De son côté, Joakim Le Ménestrel s'est confié sur son compte LinkedIn sur cette parenthèse lyonnaise "totale, poignante, mémorable".

"C’est à vous, Monsieur le maire, que je dois cette page de vie. Vous qui m’avez accordé votre confiance très tôt, à presque 24 ans, en m’intégrant à vos côtés. Ces quatre années ont été faites d’exigence, de responsabilités et d’apprentissage. Une expérience qui m’accompagnera durablement. Et je vous remercie sincèrement pour votre estime et votre bienveillance", écrit son ancien collaborateur.