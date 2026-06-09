Saint-Didier-au-Mont-d’Or : 6e Sens Immobilier boucle la revalorisation d’un ensemble mixte en centre-bourg

Une opération immobilière de longue haleine vient de s’achever à Saint-Didier-au-Mont-d’Or.

Dans un communiqué publié ce mardi, le groupe lyonnais 6e Sens Immobilier annonce avoir finalisé la revalorisation et la commercialisation d’un ensemble immobilier mixte situé 5 place de l’Abbé-Boursier, au centre de la commune. La dernière vente est intervenue fin mai, marquant l’aboutissement du projet.

Acquis en septembre 2021 en partenariat avec la société COLA, représentée par Mayeul Heurard de Fontgalland, l’immeuble développait une surface d’environ 575 m², répartie entre plusieurs usages.

L’actif comprenait 275 m² de commerces, 55 m² de local professionnel, 245 m² de logements ainsi que des caves et un garage.

Plutôt qu’un projet neuf, 6e Sens Immobilier a fait le choix d’une requalification du bâti existant.

Après son acquisition, l’ensemble a fait l’objet de travaux de rénovation des appartements, d’une mise en copropriété, puis d’une commercialisation à la découpe des différents lots. Une stratégie qui, selon le promoteur, visait à répondre à une demande diversifiée en logements, commerces et activités professionnelles au cœur du village.

La dernière transaction concernait le local commercial occupé par Casino, venant clore une opération engagée près de cinq ans plus tôt.

Dans le communiqué, Anne Gagneux, directrice associée et membre du directoire de 6e Sens Immobilier, défend une approche axée sur la transformation du patrimoine existant. "La création de valeur ne passe pas uniquement par la construction neuve", souligne-t-elle, estimant que cette opération illustre "l’intérêt de requalifier et restructurer des actifs existants afin de les adapter aux attentes du marché".