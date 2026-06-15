Judiciaire

Affaire Roman Abreu : les bras droits de Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton, auditionnés ce lundi

Affaire Roman Abreu : les bras droits de Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton, auditionnés ce lundi

INFO LYONMAG. Quelques jours après les révélations sur l'affaire Roman Abreu, le communicant de Jean-Michel Aulas accusé de viol par une militante durant la campagne des municipales à Lyon, Emmanuel Imberton et Laure Cédat ont été auditionnés ce lundi 15 juin. Bras droit de JMA, ils avaient été mis au courant par la victime en février.

L'enquête s'accélère autour de l'affaire Roman Abreu.

Selon nos informations, Emmanuel Imberton et Laure Cédat ont été auditionnés ce lundi 15 juin dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte pour "viol aggravé". Ces deux proches de Jean-Michel Aulas durant la campagne et encore vice-présidents de la Métropole de Lyon malgré le retrait de leurs délégations depuis les révélations de la semaine dernière, devaient s'expliquer sur le timing des faits.

Pour rappel, Emmanuel Imberton et Laure Cédat font partie des trois importantes personnalités de la campagne qui ont été mises au courant par la jeune militante qui accuse Roman Abreu de viol. Avec Jean-Michel Aulas, ils avaient pris connaissance des faits présumés en février, mais n'avaient pas procédé à leur signalement à la justice, ou à la mise à l'écart du communicant.

Les deux élus lyonnais, entendus respectivement dans la matinée et l'après-midi, sont ressortis de leur audition durant laquelle leur photo et leurs empreintes ont été prises par les enquêteurs.

On ne sait pas encore si Jean-Michel Aulas a lui aussi fait l'objet d'une convocation similaire.

Sollicité par notre rédaction, le parquet de Lyon se refuse à tout commentaire sur l'affaire.

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Emmanuel Imberton

Roman Abreu

Laure Cédat

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