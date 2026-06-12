Politique

Affaire Roman Abreu : les Écologistes de la Métropole de Lyon demandent des "conclusions politiques"

Affaire Roman Abreu : les Écologistes de la Métropole de Lyon demandent des "conclusions politiques"

Le groupe Les Écologistes et apparentés à la Métropole de Lyon réagit à la plainte pour viol visant Roman Abreu et appelle à faire toute la lumière sur les responsabilités, y compris politiques, autour du traitement du signalement.

Le groupe Les Écologistes et apparentés à la Métropole de Lyon prend position dans l’affaire de violences sexuelles qui secoue la collectivité.

Au-delà du volet judiciaire, les Verts jugent que les révélations publiées contre Roman Abreu, accusé de viol en janvier dernier et non-dénoncé par Jean-Michel Aulas, soulèvent "des questions légitimes" sur la manière dont les signalements auraient été traités lorsqu’ils ont été portés à la connaissance de responsables politiques, citant notamment les trois vice-présidents que sont JMA, Laure Cédat et Emmanuel Imberton.

Le groupe appelle ainsi la présidente de la Métropole à "tirer toutes les conclusions politiques" concernant d’éventuels agissements ou attitudes de vice-présidents, ou de tout autre élu, qui seraient impliqués.  

Enfin, les élus d'opposition invoquent une "exigence d’exemplarité dans la vie publique", estimant qu’il est nécessaire de faire toute la lumière, tant sur les faits eux-mêmes que sur leur gestion par les responsables publics qui auraient pu en avoir connaissance.

Le groupe indique rester attentif aux suites judiciaires de cette affaire. 

Tags :

Roman Abreu

Jean-Michel Aulas

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
C est avec des le 12/06/2026 à 17:44
phil 6 a écrit le 12/06/2026 à 17h01

et quand Doucet s allie avec LFI malgré leurs amitiés avec la jeune garde qu a lynché Quentin, il se pose aucune question

Commentaires aussi brillants que celui ci qu'on se rend compte que le plomb dans la peinture fait encore des ravages de nos jours

Signaler Répondre
avatar
soit mon avocat le 12/06/2026 à 17:20
phil 6 a écrit le 12/06/2026 à 17h01

et quand Doucet s allie avec LFI malgré leurs amitiés avec la jeune garde qu a lynché Quentin, il se pose aucune question

pour défendre le protecteur d'un violeur tu fais appel à un néonazi. et après vous allez pas comprendre pourquoi vous allez vous ramassez en 2027

Signaler Répondre
avatar
phil 6 le 12/06/2026 à 17:01

et quand Doucet s allie avec LFI malgré leurs amitiés avec la jeune garde qu a lynché Quentin, il se pose aucune question

Signaler Répondre
avatar
Retourner le cerveau le 12/06/2026 à 16:56

Et Doucet et ses chargés de mission ? On en est où ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.