Affaire Roman Abreu : les Écologistes de la Métropole de Lyon demandent des "conclusions politiques"

Le groupe Les Écologistes et apparentés à la Métropole de Lyon prend position dans l’affaire de violences sexuelles qui secoue la collectivité.

Au-delà du volet judiciaire, les Verts jugent que les révélations publiées contre Roman Abreu, accusé de viol en janvier dernier et non-dénoncé par Jean-Michel Aulas, soulèvent "des questions légitimes" sur la manière dont les signalements auraient été traités lorsqu’ils ont été portés à la connaissance de responsables politiques, citant notamment les trois vice-présidents que sont JMA, Laure Cédat et Emmanuel Imberton.

Le groupe appelle ainsi la présidente de la Métropole à "tirer toutes les conclusions politiques" concernant d’éventuels agissements ou attitudes de vice-présidents, ou de tout autre élu, qui seraient impliqués.

Enfin, les élus d'opposition invoquent une "exigence d’exemplarité dans la vie publique", estimant qu’il est nécessaire de faire toute la lumière, tant sur les faits eux-mêmes que sur leur gestion par les responsables publics qui auraient pu en avoir connaissance.

Le groupe indique rester attentif aux suites judiciaires de cette affaire.