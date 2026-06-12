Affaire Roman Abreu : les Écologistes de la Métropole de Lyon demandent des "conclusions politiques"

Le groupe Les Écologistes et apparentés à la Métropole de Lyon prend position dans l’affaire de violences sexuelles qui secoue la collectivité.
Au-delà du volet judiciaire, les Verts jugent que les révélations publiées contre Roman Abreu, accusé de viol en janvier dernier et non-dénoncé par Jean-Michel Aulas, soulèvent "des questions légitimes" sur la manière dont les signalements auraient été traités lorsqu’ils ont été portés à la connaissance de responsables politiques, citant notamment les trois vice-présidents que sont JMA, Laure Cédat et Emmanuel Imberton.
Le groupe appelle ainsi la présidente de la Métropole à "tirer toutes les conclusions politiques" concernant d’éventuels agissements ou attitudes de vice-présidents, ou de tout autre élu, qui seraient impliqués.
Enfin, les élus d'opposition invoquent une "exigence d’exemplarité dans la vie publique", estimant qu’il est nécessaire de faire toute la lumière, tant sur les faits eux-mêmes que sur leur gestion par les responsables publics qui auraient pu en avoir connaissance.
Le groupe indique rester attentif aux suites judiciaires de cette affaire.
Commentaires aussi brillants que celui ci qu'on se rend compte que le plomb dans la peinture fait encore des ravages de nos joursSignaler Répondre
pour défendre le protecteur d'un violeur tu fais appel à un néonazi. et après vous allez pas comprendre pourquoi vous allez vous ramassez en 2027Signaler Répondre
et quand Doucet s allie avec LFI malgré leurs amitiés avec la jeune garde qu a lynché Quentin, il se pose aucune questionSignaler Répondre
Et Doucet et ses chargés de mission ? On en est où ?Signaler Répondre