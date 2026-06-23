IA, numérique, 400 postes en moins : la révolution qui inquiète au Progrès

Le groupe EBRA, propriétaire notamment du Le Progrès et du Le Dauphiné Libéré, a dévoilé ce lundi son nouveau plan stratégique baptisé "EBRA 2030". L’objectif affiché est de construire un modèle économique capable de financer durablement une information locale indépendante.
Comme l’ensemble du secteur, et malgré le soutien financier colossal du Crédit Mutuel depuis des années, EBRA est confronté à une chute continue de ses ventes papier et à la concurrence des plateformes numériques sur le marché publicitaire. Le groupe souligne que les ventes au numéro et les abonnements ont été divisés par deux en dix ans. Une situation qui a conduit à une perte opérationnelle de plus de 10 millions d’euros en 2025.
Le plan stratégique s’articule autour de quatre axes majeurs : un nouveau projet éditorial, le rajeunissement des audiences, la diversification des revenus et l’évolution des outils et de l’organisation;
Le groupe entend accélérer sa stratégie numérique avec le développement de nouveaux formats vidéo et audio ainsi qu’une future plateforme commune à ses neuf titres.
L’ambition est de conquérir de nouveaux lecteurs et de renforcer les abonnements numériques tout en conservant l’identité éditoriale propre à chaque journal.
L’intelligence artificielle au service des rédactions
Parmi les évolutions annoncées figure également le déploiement progressif d’outils d’intelligence artificielle. Ces technologies doivent notamment permettre d’assister les journalistes dans certaines tâches techniques : correction orthographique, propositions de titres, création de métadonnées ou encore aide à la reformulation. Au détriment de certains métiers historiques au sein des journaux.
Dans son communiqué, la filiale du Crédit Mutuel insiste toutefois sur le fait que les journalistes conserveront l’entière responsabilité de la validation des contenus publiés.
Le volet social constitue l’un des points les plus sensibles du projet.
Comme craint et annoncé par les syndicats, EBRA envisage un plan de repositionnement interne et externe volontaire pouvant concerner jusqu’à 400 postes dans les rédactions, les imprimeries, l’administration des ventes ou encore les studios graphiques.
Le groupe assure qu’aucun départ ne sera imposé et que les salariés volontaires bénéficieront d’un accompagnement individualisé comprenant formation, mobilité ou reconversion.
Parallèlement, 68 créations de postes sont annoncées, principalement au sein des rédactions.
Le projet va désormais entrer dans une phase de consultation des représentants du personnel et de négociation avec les organisations syndicales. Les échanges seront toutefois suspendus durant l’été avant de reprendre à la rentrée.
Je me marre. Jusqu’à présent toutes les révolutionnaires industrielles ont eu pour conséquences d’humilier et de détruire les emplois des ouvriers, des personnes qui travaillent avec leur main. Les cadres et autres employés s’en fichaient royalement de voir des ouvriers perdre leur emploi. Aujourd’hui on tient notre revanche. Je pense à tous ces gens, tous ces fonctionnaires dont l’utilité est proche du néant. Tous ces gens qui pleurent quand il faut travailler 2 minutes de plus. Bon débarras et merci l’IASignaler Répondre
L'IA ça a été annoncé que ça allait faire des centaines de milliers de chômeurs en France à terme, en plus derrière il ne faut pas compter avoir le même service ça reste une machine...Signaler Répondre
J'étais abonné numérique au Progrès jusqu'à mars, ils se sont mis à mettre des pubs avant toutes leurs vidéos, déjà qu'il y a en avait dans tous les articles et qu'il était difficile de ne pas appuyer dessus par erreur, je rappelle en étant abonné.
Donc je leur ai dit chao !
A mon avis leur application va partir en sucette avec l'IA, et l'entreprise avec.
A bas l'IA ! Ennemi de l'humanité ! Battons-nous contre ces scélérats qui nous considèrent comme tant de sacs de viande !Signaler Répondre
crée un parti avec socrate titus et cartésien!Signaler Répondre
vous avez le même programme! la lutte contre la classe des élites et la mauvaise utilisation des guillemets.
A force de foutre en l'air la chaîne de distribution en kiosques ça a éduqué les gens à se contenter de la radio, de la télé et de l'internet (d'ailleurs l'info est piratée et diffusée par les hackers russes qui à une époque proposaient des appli des journaux en pdf avant même qu'ils soient diffusé grâce au syndicat des distributeurs de presse, et y'a tous les réseaux de gauchos qui refusent de payer et ont mis en place des services pour passer le paywall ce que Le Progrès sait très bien car sur Reddit où ils y sont pour choisir quel thème traité dans leurs faits divers, Reddit ce sont les premiers à utiliser des passwall, donc les journaux tankies et poutinistes n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes), et même s'il y'a des aides de l'état, des FAI et des banques pour s'abonner pour rien, personne ne le fait.Signaler Répondre
Ce qui fait que personne n'est prêt à payer pour de l'information dont 80% vient de services comme l'AFP en plus.
Quand les gens vivent une certaine réalité et qu'ils lisent ensuite les récits idéologiques voire censurés de cette réalité, ils n'ont plus envie de perdre du temps et de l'argent pour faire vivre une micro-classe de gauchistes bien-pensants.Signaler Répondre
Ce qui peut être nous a amené à la fermeture prochaine de l’usine Blédina à Villefranche ?Signaler Répondre
C'est deja le cas, les medias ne produisent qu'une bouillie avec un niveau de langage ridiculement bas. Que ce soit la presse ou la tv le niveau ne peut descendre plus bas.Signaler Répondre
C'est pas en proposant une soupe formatée par l'IA qu'ils vont attirer des lecteurs.Signaler Répondre
Au lieu de miser sur l'humain et donner une personnalité à leurs éditions ils vont se retrouver avec le même niveau de rédaction insipide que l'on retrouve sur les réseaux sociaux.
ils sont dans les musées les journalistes de ce type...Signaler Répondre
C'est une question que je me pose. Car l'IA ne peut pas remplacer un journaliste qui va sur le terrain, creuse, interroge, qui cherche l'info. Surtout pour un journal local.Signaler Répondre
Les journalistes sont devenus tellement nuls que l'ia les a remplacé. Au lieu de remettre en question la qualité faible de leur travail, il feraient mieux d améliorer leur qualité rédactionnelle, leur pertinence, leur travail sur le terrain.Signaler Répondre
Le parti macronien qui est un "expert" des conflits d'intérêts à empêcher la votation d'une loi qui protégeait les droits d'auteurs pillés en masse par l'IA.Signaler Répondre
Des amis proches de Macron (un devenu multimillionnaire depuis l'élection de 2017, et leur nouveau pote patron de Mistral).
L'IA pille en masse les données, l'IA est une catastrophe écologique (énergétique mais en terme de refroidissement), l'IA a introduit un néo-esclavagisme dans certains pays (voir les gens qui "forment" l'IA) etc etc bref un côté merdeux que personne ne veut explorer.
Nos CSP+ spécialistes de tableurs excel ont forcément prévu sur leurs tableurs les lignes comptables en moins des salariés... puis les gens qui sont les N+1 de ses CSP+ ont eux aussi prévus les lignes comptables en moins de ses CSP+.
On était déjà depuis plusieurs années dans un cycle de déshumanisation du travail (via la gestion excel, une sorte de perversion du LEAN) mais là on va industrialiser cette déshumanisation.
Des gens se frottent déjà les mains car on a des charognes qui se serviront de cette IA. Je me rappelle du licenciement d'un PDG de Danone car il voulait être plus "social" mais des personnes du comité de surveillance voulait au contraire une rentabilisation maximale (et donc casser le côté social)