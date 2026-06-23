IA, numérique, 400 postes en moins : la révolution qui inquiète au Progrès

Le groupe EBRA, propriétaire notamment du Le Progrès et du Le Dauphiné Libéré, a dévoilé ce lundi son nouveau plan stratégique baptisé "EBRA 2030". L’objectif affiché est de construire un modèle économique capable de financer durablement une information locale indépendante.

Comme l’ensemble du secteur, et malgré le soutien financier colossal du Crédit Mutuel depuis des années, EBRA est confronté à une chute continue de ses ventes papier et à la concurrence des plateformes numériques sur le marché publicitaire. Le groupe souligne que les ventes au numéro et les abonnements ont été divisés par deux en dix ans. Une situation qui a conduit à une perte opérationnelle de plus de 10 millions d’euros en 2025.

Le plan stratégique s’articule autour de quatre axes majeurs : un nouveau projet éditorial, le rajeunissement des audiences, la diversification des revenus et l’évolution des outils et de l’organisation;

Le groupe entend accélérer sa stratégie numérique avec le développement de nouveaux formats vidéo et audio ainsi qu’une future plateforme commune à ses neuf titres.

L’ambition est de conquérir de nouveaux lecteurs et de renforcer les abonnements numériques tout en conservant l’identité éditoriale propre à chaque journal.

L’intelligence artificielle au service des rédactions

Parmi les évolutions annoncées figure également le déploiement progressif d’outils d’intelligence artificielle. Ces technologies doivent notamment permettre d’assister les journalistes dans certaines tâches techniques : correction orthographique, propositions de titres, création de métadonnées ou encore aide à la reformulation. Au détriment de certains métiers historiques au sein des journaux.

Dans son communiqué, la filiale du Crédit Mutuel insiste toutefois sur le fait que les journalistes conserveront l’entière responsabilité de la validation des contenus publiés.

Le volet social constitue l’un des points les plus sensibles du projet.

Comme craint et annoncé par les syndicats, EBRA envisage un plan de repositionnement interne et externe volontaire pouvant concerner jusqu’à 400 postes dans les rédactions, les imprimeries, l’administration des ventes ou encore les studios graphiques.

Le groupe assure qu’aucun départ ne sera imposé et que les salariés volontaires bénéficieront d’un accompagnement individualisé comprenant formation, mobilité ou reconversion.

Parallèlement, 68 créations de postes sont annoncées, principalement au sein des rédactions.

Le projet va désormais entrer dans une phase de consultation des représentants du personnel et de négociation avec les organisations syndicales. Les échanges seront toutefois suspendus durant l’été avant de reprendre à la rentrée.