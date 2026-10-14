Mouvement lycéen et étudiante à Lyon : 17 établissements touchés et neuf interpellations

Mise à jour à 11h45 : Le calme semble être revenu dans le Rhône après une nouvelle matinée marquée par plusieurs incidents aux abords des établissements scolaires. Selon le dernier bilan communiqué par la préfecture à 11h45, 17 établissements scolaires ont été impactés par la mobilisation lycéenne ce mercredi matin. Au total, neuf personnes ont été interpellées, notamment pour des feux de poubelles, des tirs de mortiers d'artifice ou encore pour participation à un attroupement avec le visage dissimulé.
Mise à jour à 11h20 : De nouvelles tensions ont également éclaté ce mercredi matin aux abords du lycée Lumière, dans le 8e arrondissement de Lyon. Selon la préfecture du Rhône, plusieurs feux de poubelles ont été allumés et des tirs de mortiers d'artifice ont visé les forces de l'ordre ainsi que l'établissement scolaire.
Face à ces incidents, un important dispositif policier a été déployé sur place, avec notamment l'intervention de la compagnie départementale d'intervention (CDI). Les sapeurs-pompiers ont également été mobilisés pour éteindre les incendies. Deux personnes ont été interpellées dans ce secteur pour des feux de poubelles. La situation est depuis revenue au calme, précisent les autorités.
Mise à jour à 10h10 : A Villefranche-sur-Saône au lycée Louis-Armand, des individus cagoulés et munis de bâtons ont tenté de détruire la loge d'entrée en déversant de l'essence et en s'attaquant aussi au portail. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre, qui ont subi en retour des jets de cocktails Molotov selon la préfecture.
Mise à jour à 8h40 : L'université Lyon 3 vient d'annoncer à ses étudiants et enseignants que la Manufacture des Tabacs, suite à la tentative de blocage de ce matin, ne pourra pas ouvrir ses portes ce mercredi. Les cours de la matinée sont annulés et reprendront en distanciel à 14h. Les autres campus ne sont pas concernés.
Mise à jour à 8h30 : Ce sont désormais onze lycées qui sont concernés par des regroupements de manifestants (Martinière Monplaisir, Lumière, Jean Perrin, Brossolette, St Just, Chabrières, Armand, Claude Bernard, Immaculé Conception Villeurbanne).
Article initial : A l'approche des vacances, le mouvement lycéen et étudiant ne faiblit pas.
Ce mercredi matin, à 8h, déjà 8 établissements de l'agglomération lyonnaise et du Rhône sont bloqués. La préfecture du Rhône précise qu'il s'agit de sept lycées et de Lyon 3. L'université a subi une tentative de blocage qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Deux interpellations ont déjà été menées.
L'université Lyon 2, elle, restera fermée toute la semaine, avec les cours en distanciel.
A noter enfin que la Métropole de Lyon a fait passer une note de conseils aux bailleurs, aux gestionnaires privés et aux sociétés de nettoyage pour éviter de sortir les poubelles la veille au soir et de les rentrer si possible dès que la collecte des ordures a été réalisée. Mais aussi de ne pas les sortir si leur taux de remplissage ne le nécessite pas.
"heureux qui comme ça glisse"?Signaler Répondre
"A Villefranche-sur-Saône au lycée Louis-Armand, des individus cagoulés et munis de bâtons ont tenté de détruire la loge d'entrée en déversant de l'essence et en s'attaquant aussi au portail"Signaler Répondre
C'est touchant cette soif d'apprendre chez ces jeunes manifestants :)
c est pathétique également de ne pas entendre Macron responsable en grande partie du chaos, économique, social, sécuritaire,Signaler Répondre
D’écouter les revendications de ces lycéens, wala, free palestine, keffieh...à coup d’agressions, de casse, d’incendie attisées par LFI.Signaler Répondre
La métropole dit pas sortir les poubelles y sont juste semaines et demi de retard comme d'habitude fallait le dire avant et les rentrée le plus vite faudrait déjà savoir quand y passe les poubellesSignaler Répondre
Laisser les panneaux de bois remplaçant les doubles vitrages jusqu'à la fin de l'année scolaire.Signaler Répondre
Nous les retraités avons perdu le combat de l'opinion face cette jeunesse oisive et ingrate. Il est temps de protéger le fruit de notre travail en nous installant dans des pays où les jeunes sont serviables et agréables.Signaler Répondre
évidemment appel a la grève côté enseignants.Signaler Répondre
Une suggestion : et si l’on supprimait les vacances de la Toussaint pour rattraper - si possible - le temps perdu ?Signaler Répondre
Quand LFI tient la baguette comment voulez-vous que cela finisse ?Signaler Répondre
Violences puis revendications aux oubliettes comme lors des gilets jaunes quand LFI s'est approprié le mouvement après plusieurs semaines et ont encore sauvé Macron.
Pour les lycéens ce sera pareil.
je passe toujours les jours devant le lycée Edouard Herriot a 18h ,il n y a strictement personne, idem devant le lycée Récamier , personne, a l inverse entre 16h 30 et 17h ,il sont tous dehors.un signe qui ne trompe , il n y a aucune voiture de vendeur a la sauvette ,avec une dizaine de personnes autour a 18h alors qu entre 16h 30 et 17h le présence est quotidienne.Signaler Répondre
a qui profite ces violences, sûrement pas aux lycéens, plutôt à ceux qui veulent discréditer le mouvement !Signaler Répondre
Compare des choux, des carottes mais n'a pas son bacSignaler Répondre
190 jours et tu termines les cours à 15h et 170 en finissant à 18h.Signaler Répondre
Classement Pisa école française 27 ème, classement grève 1ere , nombre de semaines de vacances 16 , moyenne européenne 14 , nombre de jours de classe 162 , moyenne européenne 170 a 190 jours , effectivement les cadences sont infernalesSignaler Répondre
Mais pourquoi vous reconstruisez les batiments détruits comme le lycée de nantes qui venait d'etre rénové?Signaler Répondre
Laissez les dans l'état! vous étudierez avec l'odeur du cramé! ça vous fera peux etre réfléchir le seul neurone que vous possédez!!!!!
Mais Macron est patient, très patient, c'est même la seule qualité que je lui reconnait. Les gilets jaunes peuvent en témoignerSignaler Répondre
Ils revendiquent quoi les casseurs ces fouteurs de m... ? ? ? ?Signaler Répondre
on a le droit de manifester ou de faire grève. Mais il est interdit de bloquer. Encore une fois, la loi de la République est bafouée par quelques citoyens, par le pouvoir exécutif qui n’applique la loi, par le pouvoir Judiciaire qui ne condamne pas les contrevenants. Pendant ce temps, la majorité des lycéens n’a (quasiment) plus accès à l’enseignement et notre jeunesse sera moins bien formée que les jeunes Allemands, Chinois, Espagnols, Américains,…. Est-ce si compliqué d’avoir un pouvoir exécutif et Judiciaire qui fasse le travail pour lequel il est payé ?Signaler Répondre