Mouvement lycéen et étudiante à Lyon : 17 établissements touchés et neuf interpellations

Mise à jour à 11h45 : Le calme semble être revenu dans le Rhône après une nouvelle matinée marquée par plusieurs incidents aux abords des établissements scolaires. Selon le dernier bilan communiqué par la préfecture à 11h45, 17 établissements scolaires ont été impactés par la mobilisation lycéenne ce mercredi matin. Au total, neuf personnes ont été interpellées, notamment pour des feux de poubelles, des tirs de mortiers d'artifice ou encore pour participation à un attroupement avec le visage dissimulé.

Mise à jour à 11h20 : De nouvelles tensions ont également éclaté ce mercredi matin aux abords du lycée Lumière, dans le 8e arrondissement de Lyon. Selon la préfecture du Rhône, plusieurs feux de poubelles ont été allumés et des tirs de mortiers d'artifice ont visé les forces de l'ordre ainsi que l'établissement scolaire.

Face à ces incidents, un important dispositif policier a été déployé sur place, avec notamment l'intervention de la compagnie départementale d'intervention (CDI). Les sapeurs-pompiers ont également été mobilisés pour éteindre les incendies. Deux personnes ont été interpellées dans ce secteur pour des feux de poubelles. La situation est depuis revenue au calme, précisent les autorités.

Mise à jour à 10h10 : A Villefranche-sur-Saône au lycée Louis-Armand, des individus cagoulés et munis de bâtons ont tenté de détruire la loge d'entrée en déversant de l'essence et en s'attaquant aussi au portail. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre, qui ont subi en retour des jets de cocktails Molotov selon la préfecture.

Mise à jour à 8h40 : L'université Lyon 3 vient d'annoncer à ses étudiants et enseignants que la Manufacture des Tabacs, suite à la tentative de blocage de ce matin, ne pourra pas ouvrir ses portes ce mercredi. Les cours de la matinée sont annulés et reprendront en distanciel à 14h. Les autres campus ne sont pas concernés.

Mise à jour à 8h30 : Ce sont désormais onze lycées qui sont concernés par des regroupements de manifestants (Martinière Monplaisir, Lumière, Jean Perrin, Brossolette, St Just, Chabrières, Armand, Claude Bernard, Immaculé Conception Villeurbanne).

Article initial : A l'approche des vacances, le mouvement lycéen et étudiant ne faiblit pas.

Ce mercredi matin, à 8h, déjà 8 établissements de l'agglomération lyonnaise et du Rhône sont bloqués. La préfecture du Rhône précise qu'il s'agit de sept lycées et de Lyon 3. L'université a subi une tentative de blocage qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Deux interpellations ont déjà été menées.

L'université Lyon 2, elle, restera fermée toute la semaine, avec les cours en distanciel.

A noter enfin que la Métropole de Lyon a fait passer une note de conseils aux bailleurs, aux gestionnaires privés et aux sociétés de nettoyage pour éviter de sortir les poubelles la veille au soir et de les rentrer si possible dès que la collecte des ordures a été réalisée. Mais aussi de ne pas les sortir si leur taux de remplissage ne le nécessite pas.