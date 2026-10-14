Vacances de la Toussaint : des difficultés attendues sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes vendredi

Bison Futé annonce une circulation difficile dans le sens des départs à l'échelle nationale. En Auvergne-Rhône-Alpes, les automobilistes devront notamment anticiper des ralentissements en direction du sud et de l'Italie. La journée de vendredi sera classée orange dans le sens des départs sur l'ensemble du territoire.

Les difficultés devraient principalement se concentrer entre le milieu de l'après-midi et le début de soirée, au moment où les départs en vacances se mêleront aux trajets habituels de fin de semaine. Parmi les secteurs à éviter, Bison Futé pointe le tunnel du Mont-Blanc, en Haute-Savoie. La circulation sur la route nationale N205, qui permet de rejoindre l'Italie, pourrait être particulièrement compliquée entre 14h et minuit vendredi.

Plus au sud, l'autoroute A7 devrait également connaître des perturbations en direction de la Méditerranée. Bison Futé recommande notamment d'éviter le tronçon compris entre Orange et Marseille de 16h à 20h.

Les journées de samedi et dimanche seront classées vertes.