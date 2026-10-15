Lycéens et étudiants dans la rue : une dizaine d'établissements bloqués, les manifestations interdites

Mise à jour à 10h45 : Alors qu'une centaine d'étudiants s'était tout de même retrouvée devant l'ENS à Gerland, les policiers sont intervenus pour placarder l'arrêté préfectoral leur interdisant de manifester.
🔴 Mobilisation lycéenne et étudiante à Lyon : alors qu’un départ en manifestation était annoncé sur les réseaux sociaux depuis Debourg, un rassemblement se tient ce matin devant l’ENS Lyon. Les policiers affichent l’arrêté préfectoral interdisant les départs en cortège https://t.co/1s7vGu2ops— Lyon Mag (@lyonmag) October 15, 2026
Mise à jour à 9h35 : Compte-tenu du fait que les manifestations n'ont pas été déposées en préfecture, et après les dégradations et les violences lors du mouvement de mardi, le préfet Etienne Guyot a décidé de prendre un arrêté pour interdire les cortèges et défilés revendicatifs ce jeudi. Les organisateurs étudiants en ont été informés. Cela ne concerne pour le moment que le défilé de ce matin à Debourg, puisque l'action de l'après-midi aux Terreaux est un simple rassemblement statique.
Mise à jour à 9h : Ce sont désormais 13 lycées qui sont bloqués ou perturbés et 3 universités. Il y a eu également six interpellations pour détention de mortier, tirs de mortiers d'artifice et transport d'essence, dont trois à la Martinière Monplaisir.
Article initial : A 8h ce jeudi matin, la préfecture du Rhône recensait plusieurs lycées bloqués par des manifestants, principalement dans l'agglomération lyonnaise. Il s'agit de Condorcet, Lumière, Ampère, Jean Perrin, Martinière-Monplaisir, Brossolette, Faÿs ou encore Sartre.
Côté universités, Lyon 1, Sciences Po Lyon et l'INSA sont aussi bloqués, tandis que l'université Lyon 2 reste fermée toute la semaine.
Enfin, une interpellation a été menée ce matin, un individu était en possession d'un mortier d'artifice.
Pour rappel, deux manifestations non déclarées en préfecture doivent se tenir ce jeudi. La première, celle des étudiants, débutera à 10h à Debourg dans le 7e arrondissement de Lyon, avec un cortège qui doit rejoindre les facultés sur les Berges du Rhône. La seconde, menée par les lycéens, consiste en un rassemblement place des Terreaux à 15h.
Derniers sondages 68 pour cent à Marine et 32 pour JL...Signaler Répondre
Les étudiants chinois ou sud coréens auraient des filets anti suicide dans leur établissement . Super comme modèle , ils se prennent une telle pression dans la gueule !Signaler Répondre
Regardons plutôt du coté des pays scandinaves . En Finlande , l 'orientation à choisir est une matière à part entière , tout au long du cursus , avec des conseiller d 'orientation qui assistent les élèves .
ils s’en feront des mouchoirs pour pleurer en mai 27Signaler Répondre
" Condorcet, Lumière, Ampère, Jean Perrin, Martinière-Monplaisir, Brossolette, Faÿs ou encore Sartre " : 100 % de lycées publics. Pendant que les futurs étudiants en art du spectacle s'entraînent à devenir CGTiste ou écologiste, les lycéens du privé travaillent eux. Et se préparent à devenir ingénieurs ou cadres dans le privé.Signaler Répondre
Les dealers ont aussi des problèmes, LFI va gérer, les OQTF aussi LFI va gérer, il gére aussi l'alimentation des mortiers d'artifice aux étudiantsSignaler Répondre
LFI organisateur de bodels , comme Ginon avec les spectacles
vous manquez d'ambition, on tente la 30eme place au classement Pisa. mais sur le papier des champions: apres le bac pour tous, la licence pour tous.Signaler Répondre
Non il y aura comme toujours 93/100 de réussite au bac . Statistiquement le ministère sera content , les syndicats aussi et surtout des milliers d élèves auront quitté l école et ils ne seront plus le problème de l école..Nous seront toujours 27 ème au classement Pisa et l année prochaine un énième ministre de l éducation nationale fera des promesses qu il ne pourra pas tenir puisque la France sera sous tutelle du FMI puisque l hypothèse est clairement évoquée par tous les économistes.Merci Macron qui va début de semaine au Qatar , Koweït, Bahreïn,,,,,,,, peut être pour chercher du pognonSignaler Répondre
On vois même des drapeaux " anti FN " 🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Les " No Future " se réveillent, bravo à cette génération de jeunes qui ont enfin compris que le monde n'a plus besoin d'intellectuels mais de travailleurs manuels dans un monde rempli d'exploitants et d'exploitée.Signaler Répondre
les dernières manifestations, il me semble avoir vu des drapeaux palestiniens et algériens .je pense qu'il y a un hic.Signaler Répondre
Va falloir imaginer la fin d'année scolaire, redoublement en masse, ou changement de voie, les parents payeurs vont rentrer en jeuSignaler Répondre
Tu veux une belle profession, alors étudie ou va travaillé tout de suite
Mélanchon ne va pas te nourrir, toute ta vie
Encore un blocage, encore la même journée copiée-collée, encore la ville paralysée pour rien.Signaler Répondre
LFI entretient ce marasme et cette agitation inutile comme si la confusion était devenue leur seul fond de commerce.
Rien n’avance, rien ne s’améliore, tout se répète dans une lassitude qui ne choque plus personne.