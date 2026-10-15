Lycéens et étudiants dans la rue : une dizaine d'établissements bloqués, les manifestations interdites

Mise à jour à 10h45 : Alors qu'une centaine d'étudiants s'était tout de même retrouvée devant l'ENS à Gerland, les policiers sont intervenus pour placarder l'arrêté préfectoral leur interdisant de manifester.

🔴 Mobilisation lycéenne et étudiante à Lyon : alors qu’un départ en manifestation était annoncé sur les réseaux sociaux depuis Debourg, un rassemblement se tient ce matin devant l’ENS Lyon. Les policiers affichent l’arrêté préfectoral interdisant les départs en cortège https://t.co/1s7vGu2ops — Lyon Mag (@lyonmag) October 15, 2026

Mise à jour à 9h35 : Compte-tenu du fait que les manifestations n'ont pas été déposées en préfecture, et après les dégradations et les violences lors du mouvement de mardi, le préfet Etienne Guyot a décidé de prendre un arrêté pour interdire les cortèges et défilés revendicatifs ce jeudi. Les organisateurs étudiants en ont été informés. Cela ne concerne pour le moment que le défilé de ce matin à Debourg, puisque l'action de l'après-midi aux Terreaux est un simple rassemblement statique.

Mise à jour à 9h : Ce sont désormais 13 lycées qui sont bloqués ou perturbés et 3 universités. Il y a eu également six interpellations pour détention de mortier, tirs de mortiers d'artifice et transport d'essence, dont trois à la Martinière Monplaisir.

Article initial : A 8h ce jeudi matin, la préfecture du Rhône recensait plusieurs lycées bloqués par des manifestants, principalement dans l'agglomération lyonnaise. Il s'agit de Condorcet, Lumière, Ampère, Jean Perrin, Martinière-Monplaisir, Brossolette, Faÿs ou encore Sartre.

Côté universités, Lyon 1, Sciences Po Lyon et l'INSA sont aussi bloqués, tandis que l'université Lyon 2 reste fermée toute la semaine.

Enfin, une interpellation a été menée ce matin, un individu était en possession d'un mortier d'artifice.

Pour rappel, deux manifestations non déclarées en préfecture doivent se tenir ce jeudi. La première, celle des étudiants, débutera à 10h à Debourg dans le 7e arrondissement de Lyon, avec un cortège qui doit rejoindre les facultés sur les Berges du Rhône. La seconde, menée par les lycéens, consiste en un rassemblement place des Terreaux à 15h.