Les TCL renforcent son offre bus pour le premier dimanche des soldes

Ce sera le cas des lignes C9, C13, C25 et 25. Les lignes C6, C21, C24, 43 et 70 circuleront avec des bus articulés pour offrir une plus grande capacité.

Seront ainsi mieux desservis Ecully Grand Ouest, la Part-Dieu, Caluire 2 ou encore les Sept Chemins et les magasins de la Presqu'île.

"De plus, les lignes C24 (Gorge de Loup - Gymnase E. Catalon) et 43 (Gare de Vaise - Saint Romain / Genay Proulieu) circuleront avec des bus articulés, et faciliteront l’accès à la ligne de métro D depuis les communes situées en périphéries du centre-ville", précisent les TCL.

L'opération sera reconduite le dimanche 31 janvier.