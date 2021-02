Lyon : le député du Rhône Hubert Julien-Laferrière rejoint Génération Ecologie

Hubert Julien-Laferrière continue à voguer là où le vent électoral le porte. Ce vendredi après-midi, le député du Rhône, élu avec l'étiquette macroniste mais qui a quitté la majorité présidentielle en cours de route, a annoncé adhérer à Génération Ecologie. Et par ricochet soutenir la liste écologiste de Fabienne Grebert pour les prochaines élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes.

"Il y a urgence à proposer aux Français une nouvelle offre politique en termes de lutte contre le réchauffement climatique, de préservation du vivant, de renouvellement profond de notre démocratie et de réduction des inégalités qui menacent notre cohésion sociale. La crise climatique, l’effondrement de la biodiversité, la crise sanitaire, notre surdité face aux alertes multiples des scientifiques du monde entier, nous mettent face à nos responsabilités et nous obligent à des engagements plus clairs et plus efficaces, à une impulsion écologique et solidaire à la hauteur des enjeux auxquels font face nos sociétés et notre planète. Ainsi avec Delphine Batho, Hubert Julien-Laferrière tire les conséquences de l’incapacité des forces politiques traditionnelles à appréhender et apporter des réponses à l’effondrement qui menace à brève échéance notre civilisation. L’écologie ne doit plus être considérée comme une politique parmi d’autres. Il nous faut de l’audace, de l’ambition, de la rupture, de nouvelles règles, des moyens décuplés. Il faut agir pour amplifier la transformation écologique, qui doit transcender les clivages politiques et devra guider l’ensemble de nos politiques publiques et privées. Nos concitoyens l’ont bien compris", évoque l'ancien maire du 9e arrondissement de Lyon dans un communiqué.

Avec le parti présidé par Delphine Batho, Hubert Julien-Laferrière entend désormais proposer "une nouvelle vision du monde et de la société" et "redonner du sens à l'action humaine".