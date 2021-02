Éviter "une génération sacrifiée" : Laurent Wauquiez dévoile le dispositif régional pour aider les étudiants

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté ce lundi son dispositif d'aide régional en faveur des étudiants. "Je pense qu'on a tous été bouleversé par un certain nombre de témoignages d'étudiants. Le Covid ne peut pas se traduire par une génération sacrifiée. Nos étudiants ont besoin de nous, ils ne sont pas une variable d'ajustement", a annoncé en introduction le président LR de Région Laurent Wauquiez. Concrètement, ce dispositif se décompose en trois grands axes : le volet sanitaire, économique, et le volet scolaire et professionnel.

Tout d'abord, la Région propose à tous les établissements de l'enseignement supérieur de fournir des tests antigéniques et du matériel de protection, sur demande, pour pouvoir tendre vers de plus en plus de présentiel au fur et à mesure. "Le maillon faible dans la stratégie de l'Etat depuis le début sont les tests. L'Etat a décidé de ne pas vacciner les jeunes. Alors on peut les tester pour que les études puissent continuer le plus normalement possible. On appelle les présidents d'universités et les directeurs de grandes écoles à nous contacter", a ajouté Yannick Neuder, Vice-Président chargé des questions de Santé.

Dans cette crise, la santé mentale des étudiants est énormément évoquée. Le président et ses équipes ont donc décidé de mettre en place une ligne d'appui psychologique, la même que celle qui était mise en place pour les agents de la Région.

Deuxième point évoqué ce lundi, le soutien aux étudiants pour boucler leur budget alimentation. L'exécutif régional a décidé de lancer un appel à projet à hauteur de 200 000 euros "pour venir en support à des associations qui font des livraisons de paniers et de colis pour nos étudiants", a complété l'élu LR.

Enfin, l'ancien maire du Puy-en-Velay est revenu sur la partie formation et emploi. Dans un premier temps, la Région va se subsister à l'Etat concernant les étudiants sans contrat d'alternance depuis le début de l'année. "En septembre, le gouvernement a donné à ces jeunes jusqu'en février pour trouver un contrat d'alternance. Mais aujourd'hui, pour 2000 jeunes sur le territoire, il n'est pas possible de trouver un contrat à cause de la situation économique actuelle. Leur formation va donc s'arrêter fin février si nous ne faisons rien. Nous avons alors décidé de prendre en charge leur fin de formation auprès des CFA, pur qu'ils puissent terminer leur année et qu'ils ne restent pas au bord de la route", a-t-il ajouté.

Toujours sur le volet professionnel s'est donné comme objectif de recenser 2000 places d'alternance et 10000 places de stage sur une plateforme d'ici la fin du mois d'avril. La même chose sera faite pour aiguiller les jeunes vers les secteurs qui recrutent. "Tout ce qu'il sera nécessaire on le fera. S'il faut faire plus, on le fera", a conclu Laurent Wauquiez.