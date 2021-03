Lyon : les étudiants les plus précaires pourront se faire rembourser leur abonnement TCL

Le Sytral a décidé d'aider les étudiants, très touchés par la crise. Ceux ayant souscrit un abonnement "18-25 ans annuel" pourront se faire rembourser le mois de janvier et de février. Tous les étudiants boursiers et ceux qui ont bénéficié d’une aide financière d’urgence du Crous pourront en faire la demande. De plus, tous les étudiants qui n'ont plus l'utilité de cet abonnement pourront l'arrêter dès le mois de mars et seront remboursés au prorata.

Pour toutes ces demandes, il faudra remplir un formulaire disponible sur le site internet des TCL avant le 14 mars inclus.

Le comité syndical du SYTRAL a voté des mesures solidaires fortes pour accompagner les étudiants précarisés par la crise sanitaire.



Plus d'informations ➡️ https://t.co/jFgtkJC2cl pic.twitter.com/S5JFyYUOjq — SYTRAL (@SYTRAL_RHONE) March 5, 2021

"Nous irons encore plus loin en déployant d’autres mesures à destination des étudiants en proposant prochainement une baisse significative du prix de l’abonnement annuel 18-25 ans à 25 euros par mois au lieu de 32,5 euros, et la création d’un nouveau titre à 10 euros par mois pour les étudiants boursiers et bénéficiaires de l’aide d’urgence annuelle du Crous", a déclaré Bruno Bernard, président du Sytral. Ces mesures doivent être votées en mai prochain.