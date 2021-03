Régionales 2021 : la proposition humiliante des Verts à Najat Vallaud-Belkacem

Et n'arrive pas à trouver de terrain d'entente satisfaisant pour tout le monde pour officialiser une alliance dès le premier tour des élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. De l'aveu de tous, c'est pourtant la seule solution pour espérer faire jeu égal avec Laurent Wauquiez, président sortant.

Pour caricaturer, les écologistes estiment que leurs récentes victoires électorales leur confèrent de facto la légitimité totale de mener la liste d'union. Tandis que le Parti Socialiste, guidé par Najat Vallaud-Belkacem, n'imagine pas laisser sa candidate, ancienne ministre et encore ultra-populaire chez les militants, s'effacer derrière une inconnue du grand public, la candidate EELV Fabienne Grébert.

Ce mardi soir, les négociations ont pris une nouvelle tournure avec une cartouche jouée par Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. A l'AFP et au Progrès, il est sorti de sa réserve et a déclaré qu'il proposait gentiment la tête de liste dans la Métropole de Lyon à Najat Vallaud-Belkacem en échange de l'union. Et dans le même temps, celle dans la Loire à la communiste Cécile Cukierman.

On imagine très mal NVB accepter une proposition si humiliante. C'est d'ailleurs ce qui a été immédiatement annoncé par le clan socialiste, campé sur ses bases.

Les différents partis sont désormais dans la dernière ligne droite, celle où les propositions les plus osées passent, ou cassent tout sur leur passage.