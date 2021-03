Accusé de "favoritisme et copinage" à la Région, Laurent Wauquiez attaque Jean-François Debat en diffamation

Alors que la gauche s’embourbait dans des négociations interminables et sur le point de rompre, les révélations de nos confrères sur la distribution des subventions par Laurent Wauquiez ont fait les affaires de ses opposants.

A commencer par le socialiste Jean-François Debat. Le maire de Bourg-en-Bresse accusait le président LR de "favoritisme et copinage" et d’avoir "mis la Région à son service (…) à des fins électorales". Et précisait saisir le Parquet national financier et la Chambre régionale des comptes pour permettre "de corroborer des faits susceptibles d’être qualifiés de détournements de fonds publics".

La réaction de Laurent Wauquiez ne s’est pas faite attendre : il porte plainte pour diffamation contre Jean-François Debat. "Son attitude est d’autant plus choquante que la politique d’attribution des aides de la Région à son époque était discrétionnaire au profit uniquement de quelques communes, laissant de côté toutes les petites communes rurales et majoritairement celles qui n’étaient pas de leur sensibilité politique.

On rappellera juste qu’à son époque, la ville de Bourg-en-Bresse percevait plus de trois fois d’aides de la Région que la moyenne de toutes les autres communes de notre territoire. Nous transmettrons demain à la presse tous les éléments leur permettant de vérifier les chiffres avancés", promet le président d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Laurent Wauquiez déclare également saisir le PNF et la CRC pour examiner "la politique menée à l’époque par l’exécutif de Jean-Jack Queyranne" et conclut en regrettant "le choix (de ses adversaires ndlr) d’instrumentaliser la justice faute d’être capable de faire des propositions pour notre Région".