Confinement à Lyon : une offre TCL réduite dès mardi, les lignes desservant les zones de loisirs renforcées

Une décision prise au "regard de la fermeture de l'ensemble des établissements scolaires".

L'offre sera ajustée à 86% et les lignes Junior Direct suspendues. L’allégement de l’offre en soirée sera maintenu pour accompagner les restrictions liées au couvre-feu.

En parallèle, le Sytral annonce renforcer la desserte et la capacité des lignes qui desservent les parcs et les zones de loisirs notamment les week-ends où l'offre atteindra plus de 97%.

Les TLC vont également "maintenir une desserte efficace et adaptée de l’ensemble des établissements de santé et des centres de dépistage et de vaccination".

Ainsi, dans le cadre de l'opération de vaccination organisée au Groupama Stadium pour ce long week-end de Pâques, la ligne T7 sera renforcée avec une fréquence de 15 minutes en journée dès 8h.

Concernant le Rhônexpress, la fréquence actuelle de 20 minutes en journée est maintenue pour assurer la mobilité des salariés de la zone aéroportuaire.

A noter que l'évolution de la fréquentation sera évaluée quotidiennement afin de déployer en cas de nécessité des renforts ciblés sur les secteurs et les lignes identifiés.