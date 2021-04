Lyon : le vice-président Fabien Bagnon retrouve son vélo plus de 7 mois après son vol

Attaché dans le quartier de la Guillotière, il avait disparu, pour le plus grand malheur de son propriétaire, vice-président chargé des Mobilités à la Métropole de Lyon. Mais il faut toujours croire en sa bonne étoile.

Ce lundi soir, Fabien Bagnon a révélé sur Twitter avoir remis la main sur son fidèle destrier. "Plus de 7 mois après son vol, j’ai retrouvé ma monture préférée grâce à la vigilance d’un ami sur Leboncoin", précisait l'élu écologiste, qui remerciait ensuite "la police nationale pour son accueil, son efficacité et son professionnalisme".

Morale de l'histoire : les propriétaires de vélos doivent conserver leur facture et faire graver un bicycode.