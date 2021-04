Près de Lyon : un adolescent sous l’emprise du cannabis interpellé après des rodéos à Bron

Ce jeudi après-midi, un jeune né en 2005, a été interpellé dans le quartier des Terraillon à Bron lors d’une opération de sécurisation du quartier. Les forces de l’ordre ont alors repéré un deux roues, sans plaque d’immatriculation, au niveau de la place Jean Moulin.

Le jeune s’amusait à faire des rodéos, et n’a pas hésité à prendre la fuite à l’arrivée des policiers. Il a finalement été interpellé un peu plus loin.

Les tests ont révélé que le jeune était sous l’emprise du cannabis. Il a été placé en garde à vue.

"Cette action de police, difficile eu égard aux comportements dangereux de ce type de délinquant, démontre l'engagement de la Police Nationale à nos côtés et je tiens à les remercier. Je veux enfin dire aux habitants, dont l'attente est légitimement très forte sur ce secteur, que nous ne reculerons pas. Comme je le dis souvent, on avance de trois mètres, on recule parfois de deux, on avance de nouveau de quatre mètres, on recule encore d'un, mais le plus important c'est que depuis l'été dernier on avance plus qu'on ne recule", a tenu à souligner Jérémie Bréaud sur ses réseaux sociaux.