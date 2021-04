Purificateurs d’air, capteurs de CO2, cours à distance… : Laurent Wauquiez prépare la rentrée au lycée du Parc de Lyon

Dans ce contexte sanitaire, le retour des élèves dans les lycées inquiète de nombreux parents, mais aussi des professionnels de l’Education nationale.

Ce vendredi matin, Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, était en déplacement au lycée du Parc dans le 6e arrondissement de Lyon pour présenter les dispositifs sanitaires pour les établissements de la région.

L’occasion pour le président sortant, toujours pas officiellement candidat à sa propre succession, de revenir dans un premier temps sur toutes les actions menées par la Région depuis le début de la crise, et notamment les fameux purificateurs d’air : "Notre première arme de lutte sont les purificateurs d’air. Nous sommes très satisfaits d’avoir fait bouger les lignes sur ce sujet au niveau national. Avec notre étude, le ministre de l’Education nationale a revu sa copie et incite désormais les collectivités à s’équiper. Plus de 2500 purificateurs sont installés dans notre région et on continue d’équiper nos lycées", affirme l’élu LR.

Deuxième point évoqué lors de cette visite, l’expérimentation des capteurs de CO2 dans certaines salles de classe. Concrètement, des petits boîtiers (avec trois niveaux d’évaluation : vert, orange, rouge) indiquent le niveau de dioxyde de carbone dans la pièce. Quand l’appareil passe à l’orange ou au rouge, la salle doit alors être aérée. Bien évidemment, cela a un coût : environ 300 euros pièce, "ah oui quand même", s’est étonné le président de la Région.

Toujours concernant le volet sanitaire, la Région a décidé de déployer 200 000 autotests pour les agents des lycées ainsi que pour les centres d’apprentissage : "Ce public n’est pas visé par la campagne nationale. Il n’y a pas de différence dans notre Région. Tout le monde doit être protégé de la même manière", estime l’ancien maire du Puy-en-Velay.

"Nous sommes une des seules régions de France où il n’y a pas eu de problèmes de connexion"

A quelques semaines des élections, Laurent Wauquiez n’oublie aucun sujet. Il a rappelé ce vendredi matin que la Région avait investi près de 140 000 euros pour éviter les problèmes de connexion sur la plateforme ENT. "Il ne faut pas oublier que cette rentrée se fait par moitié de classes. On s’est assuré dans un premier temps que les environnements numériques tiennent le coup. Nous sommes une des seules régions de France où il n’y a pas eu de problèmes de connexion", a-t-il rappelé. L’objectif est de pouvoir assurer les 100 000 connexions par jour. De plus, 1200 ordinateurs sont à disposition des élèves qui n’ont pas accès à du matériel informatique.

