"Accablant" : Etienne Blanc (LR) fait le bilan des 300 jours de Grégory Doucet à la mairie de Lyon

"Lyon a connu une véritable rupture avec son histoire politique paisible et modérée". C’est par ces mots qu’a commencé la conférence de presse d’Etienne Blanc (LR), organisée pour marquer le 300e jour du mandat de Grégory Doucet (EELV) en tant que maire de Lyon. Le chef de l’opposition de droite a dénoncé "des nouvelles pratiques démocratiques illusoires" en appuyant sur plusieurs mesures "idéologiques" prises par la majorité écologiste.

Selon le sénateur du Rhône, tout commence avec "une volonté (de Grégory Doucet) de se singulariser". "Son but, c’est de ne pas être comme tout le monde", a noté le candidat perdant des dernières élections municipales. Il a surtout fait référence aux prises de position du maire écologiste sur des sujets culturels et sportifs, comme son opposition aux passages du Tour et de la Patrouille de France à Lyon . "On a l’impression qu’il veut rompre avec l’Histoire de la Ville. Prenez pour exemple le vœu des Echevins : même Edouard Herriot, qui était un grand défenseur de la laïcité, envoyait son premier adjoint à la cérémonie, pour respecter le passé catholique-social de Lyon", a-t-il poursuivi.

Une action dogmatique de Grégory Doucet ?

Pour l’élu de droite, le problème est avant tout idéologique. Il s’est appuyé sur la proximité que les Verts ont avec la mouvance végane pour dénoncer l’instauration d’une vision fermée des choses. "Je respecte ce courant de pensée mais les menus sans viande à la cantine… c’est purement idéologique", a affirmé celui qui a pourtant fait alliance avec Gérard Collomb, l’ancien maire de Lyon qui avait pris la même mesure au début de la crise sanitaire.

Etienne Blanc a également pointé du doigt l’utilisation de l’écriture inclusive dans des communiqués officiels : "elle est en réalité exclusive, particulièrement pour les étrangers qui ne parlent pas français ou pour nos compatriotes qui ont du mal avec notre langue".

"Un bilan désastreux sur la sécurité"

Des "décisions dogmatiques" qui auraient aussi un impact fort sur la sécurité des Lyonnais. "Le bilan est désastreux (…) les effectifs de police municipale ont reculé alors que Gérard Collomb et même Grégory Doucet avaient prévu une hausse du recrutement dans les budgets", a-t-il déploré. Selon les chiffres du budget municipal voté en janvier et en novembre dernier, il était prévu de porter le nombre d’agents à 398, or actuellement, les Hôtels de police lyonnais n’en comptent que 293. "Ce manque d’effectif montre que la sécurité n’est pas un vrai sujet (pour les Verts, ndlr) ! (…) On ne peut pas faire cette politique en défilant sous une pancarte où il est inscrit ‘police = scandale’", a voulu démontrer Etienne Blanc. Il s’est aussi attaqué au manque de matériel de la PM en dénonçant le refus de la mairie centrale d’installer des caméras de vidéosurvei llance supplémentaires. En plus de ces attaques, l’ancien maire de Divonne a voulu surfer sur l’actualité en constatant la multiplication des rodéos urbains jusque sous les fenêtres du maire. "Ils ont créé une ‘cellule anti-rodéo’. Elle sera inutile : il faut créer des postes et donner des moyens aux effectifs", a-t-il dit.

"Budget genré à 84 000€, subvention d’association à vocation politique, explosion annoncée de la dette de Lyon…", la liste des reproches de la droite envers les "verts et l’extrême gauche" au pouvoir s’allonge de jour en jour. Si on ajoute cette "célébration" ironique des 300 jours de mandat aux propos tenus dans une interview accordée à LyonMag dans le numéro du mois de mai, il apparait qu’Etienne Blanc n’a aucune retenue dans ses critiques envers Grégory Doucet.

Un homme qui vit son rôle d’opposant jusqu’au bout ou acharnement caricatural d’une droite qui a échoué ? Quoi qu'il en soit, la violence politique ne risque pas de cesser entre Rhône et Saône.

L.M.