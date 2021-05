Yann Crombecque (PS) : "Une campagne valeurs contre valeurs face à Laurent Wauquiez"

Les listes de Najat Vallaud-Belkacem ont été déposées et validées. L'ancienne ministre sera donc la candidate PS aux élections régionales, avec comme colistier Yann Crombecque en 4e position dans la Métropole de Lyon. "Je fais partie de ceux qui sont allés la soliciter et qui sont heureux et fiers qu'elle ait répondu présente", note le patron de la fédé PS du Rhône.

Il promet une campagne "valeurs contre valeurs, face notamment à Laurent Wauquiez". "On peut lui reprocher un exercice un peu solitaire du pouvoir", indique Yann Crombecque au sujet du président LR sortant d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Najat Vallaud-Belkacem planche notamment sur un grand plan pour la jeunesse et veut lutter contre les déserts médicaux.

Mais pour l'emporter, il est de plus clair qu'il faudra que le PS fasse alliance avec les écologistes entre les deux tours. Sauf qu'ils ne s'entendent pas du tout sur certains points, à commencer par le Lyon-Turin : "Les écologistes ont des réticences. A mon avis, elles ne sont pas insurmontables", promet Yann Crombecque.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.