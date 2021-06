Renaud Pfeffer (LR) : "Si on fait le boulot, les extrêmes reculent"

Candidat désigné par Laurent Wauquiez pour porter ses listes dans le Nouveau Rhône, Renaud Pfeffer voit sa famille politique se déliter dans de nombreuses régions. Notamment avec le rapprochement parfois consenti entre Républicains et Rassemblement national. "Dans tous les partis, à la veille de toutes les élections, il y a toujours des gens qui essayent de tirer leur épingle du jeu, sans penser au vrai rendez-vous avec les électeurs pour leur faire des propositions", regrette Renaud Pfeffer.

Selon le maire de Mornant, il existe pourtant un moyen de repousser ses adversaires sans envisager de s'allier avec eux : "A Mornant, on fait le travail. Et le Rassemblement national a baissé, l'extrême-gauche a baissé. Si on fait le boulot, les extrêmes reculent".

A la Région comme ailleurs, Renaud Pfeffer estime qu'il faut se méfier des écologistes, qu'il accuse de mettre "tout le monde sur les dents. Et c'est très dangereux".

