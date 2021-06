Cécile Cukierman (PCF) : "La Région arrêtera de financer les grands groupes qui licencient"

Dans la région, la gauche est partie en formation éclatée. Cécile Cukierman, qui porte les couleurs du PCF et de la France insoumise, constate comme tout le monde les sondages peu flatteurs pour elle, mais aussi pour Najat Vallaud-Belkacem (PS) et Fabienne Grébert (EELV. "La question n'est pas de savoir si c'est gagnant ou pas. On fait de la politique sur des convictions, des engagements", se défend la sénatrice ligérienne.

"Est ce que l'on construit en lien et en proximité avec les citoyens la décision et l'action publiques ? Ou est-ce qu'on satisfait depuis Lyon de diriger une Région ?", poursuit-elle.

L'une des propositions phares de Cécile Cukierman, c'est de conditionner les aides de la Région aux entreprises à une évaluation annuelle : le Pacte gagnant-gagnant.

"Ca peut rendre plus efficace l'aide du conseil régional pour les TPE/PME. Et pour les plus grands, s'ils font le choix de ne satisfaire que les dividendes de leurs actionnaires ou s'ils licencient, on arrêtera de financer pour la durée du mandat", prévient-elle.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.