Régionales : accord conclu entre Grébert (EELV), Vallaud-Belkacem (PS) et Cukierman (PCF)

Si dimanche soir Fabienne Grébert (EELV) et Najat Vallaud-Belkacem (PS) paradaient en préfecture bras dessus, bras dessous, tout le monde se doutait qu'à l'heure d'évoquer les attributions de places sur les listes fusionnées, les échanges seraient plus âpres.

Et c'est ce qu'il s'est passé lundi matin. La fumée blanche n'est apparue qu'à l'heure du déjeuner, avec la promesse d'une conférence de presse conjointe à 14h30.

Ce sera alors l'occasion d'en savoir plus sur cet accord, si Najat Vallaud-Belkacem et ses équipes seront bien représentées et si les points de rupture programmatiques auront été élucidés, à l'instar du Lyon-Turin que l'écologiste renie et que la socialiste soutient.