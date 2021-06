Lyon : végétalisation, rénovation énergétique, ville soutenable… ce que contient la "charte urbaine" signée par les Verts

Ce lundi matin, à l’Hôtel de Ville de Lyon, a été signée la nouvelle charte de qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale.

Cette signature engage ses 11 partenaires à "relever les défis sociétaux et environnementaux, pour que chaque bâtiment participe à la transition écologique".

"Construire, renaturer et adapter la ville", ce sont les trois enjeux que se sont lancés la Ville de Lyon et la Métropole, les deux principaux signataires de la charte.

Celle-ci est organisée en cinq objectifs et dix priorités.

Parmi elles, "renforcer la qualité des paysages urbains, développer la nature en ville et la biodiversité", "concevoir des lieux d’habitation et de travail de grande qualité" ou encore "réduire l’impact carbone de la construction en s’appuyant sur une conception optimisée de la structure".

Grégory Doucet, était le premier à signer la charte ce lundi matin. "Cette charte sera au cœur de la culture de l’urbanisme à la lyonnaise, en intégrant les éléments nouveaux", a déclaré le maire écologiste de Lyon.

"Le rapport du Giec est une confirmation de l’urgence climatique", a-t-il poursuivi. "Comme toutes les villes du monde, Lyon est aujourd’hui face au défi du siècle, celui du réchauffement climatique. L’ambition est à la hauteur du défi et nous aurons besoin de toutes les énergies pour le relever", a conclu Grégory Doucet.

Parmi les 11 signataires, on pouvait retrouver le Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) Rhône-Métropole, la Fédération des promoteurs immobiliers ou encore le Conseil régional de l’Ordre des Architectes Auvergne-Rhône-Alpes.

Par ailleurs, l’évènement a fait réagir des élus communistes à l’urbanisme de Lyon, qui ont indiqué ne pas vouloir s’associer à la Charte de la "construction des verts" :"Nous alertons sur le risque que les améliorations écologiques se fassent au détriment du social, des conditions de travail sur les chantiers, et en faveur d'une augmentation toujours plus importante des prix de vente", ont écrit Boris Miachon Debard et Aline Guitard dans un communiqué.

À noter que, l’application de la nouvelle charte fera l’objet d’une évaluation annuelle entre ses signataires, dont la première sera un an après la signature.

J.N