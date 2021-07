Métropole de Lyon : la collecte des ordures ménagères assurée dans seulement 5 communes pour le 14 juillet

Mercredi prochain, la collecte des ordures ménagères sera assurée dans seulement cinq communes de la Métropole de Lyon : Bron, Décines, Montanay, Saint-Priest et Vaulx-en- Velin.

La collecte des bacs gris à Montanay et celle des bacs de tri à Décines, Saint-Priest, Bron et Vaulx-en-Velin auront lieu mercredi également.

Certaines modifications de collectes sont à relever également. A Meyzieu, la collecte des bacs de tri aura lieu jeudi ou vendredi. A Chassieu et Jonage, elle aura lieu le vendredi et le samedi à Charly, Craponne, Francheville, Grigny, Irigny, Saint-Genis-les-Ollières, Sainte-Foy-lès-Lyon, Vénissieux et Vernaison, tout comme à Ecully et Rillieux-la-Pape, uniquement pour les secteurs collectés six fois par semaine.