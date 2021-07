Maires méprisés de la Métropole de Lyon : "A la fin, c’est nous qui décidons", assume Bruno Bernard

Ils ont dénoncé le "mépris" qu’éprouverait le président de la collectivité pour les édiles et ont commencé, pour certains, à parler de quitter la Métropole. Bruno Bernard a accepté de répondre à nos questions.

LyonMag : Que pensez-vous de cette menace de sécession ?

Bruno Bernard : Je pense qu’il faut garder une juste mesure et respecter le suffrage universel et les prérogatives de chacun. Les maires ont été élus pour appliquer des politiques municipales sur leur commune, ils sont légitimes pour ça. Nous, à la Métropole, nous avons été élus pour appliquer les compétences métropolitaines sur l’ensemble des 59 communes et nous le faisons. Nous le faisons en plus en lien avec les maires en échangeant et en écoutant, mais c’est bien nous qui décidons des politiques de la Métropole sur le territoire.

Ils se mettent dans une position de ne pas vouloir collaborer et travailler ensemble, je ne pense pas que ce soit l’intérêt de leurs habitants.

Ils vous reprochent de ne pas les consulter, de ne pas tous les avoir reçus…

C’est totalement faux. La Métropole n’a jamais autant discuté avec les maires que durant cet exécutif et nous les avons écoutés mais à la fin, c’est bien nous qui décidons. C’est juste ça qu’il faut comprendre et oui, ce n’est pas chaque maire qui décide de la politique de la Métropole sur chaque commune.

Et que répondez-vous aux accusations de favoritisme envers les communes de gauche (Lyon, Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne) ?

Il n’y a pas de préférence. Nous répartissons les investissements en fonction de la densité de population. J’assume le fait qu’on dépense moins à Charly qu’à Villeurbanne (rire) ! (…) Ce n’est pas parce que les Villes sont de gauche, la mairie de Saint-Priest (qui est LR, ndlr) peut en témoigner.

Propos recueillis par L.M.