Le LOU Rugby dévoile son premier bilan carbone

Dans le cadre de son programme LOU Green, le LOU Rugby a réalisé un bilan carbone allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

"Afin d’obtenir un résultat le plus précis et complet possible, le club ne s’est pas limité au calcul de ses propres émissions de gaz à effet de serre, mais a décidé d’assumer dans son périmètre, entre autres, le bilan d’activités de ses partenaires, via un ratio impliquant leurs chiffres d’affaires et leurs investissements au sein du LOU. De la même façon, un panel de plus de 1000 spectateurs a été sondé afin de connaître leurs habitudes les jours de match (moyens de transport, consommations...) tout comme les fournisseurs ont été interrogés sur la provenance, le transport et le mode de production des produits fournis au LOU", explique le club dans un communiqué.

Selon les résultats, ce bilan carbone est estimé à 19 000 tonnes équivalent C02. Les intrants (achats de biens et services) représentent la plus grosse part du bilan carbone du club avec 43%. Suivent les partenaires avec 21%, les immobilisations (bâtiments, équipements, machines et véhicules) et les déplacements avec 8%.

Le club de rugby lyonnais rappelle qu'il reste des actions à mener en "sensibilisant au maximum et en réduisant son empreinte" notamment.