Près de Lyon : à Bron, "on ne fait plus ce que l'on veut sur les marchés", prévient Jérémie Bréaud

Après les mariages, la municipalité de Bron a décidé de mettre en place de nouvelles règles sur les marchés. Sur ses réseaux sociaux, Jérémie Bréaud, le maire de la commune, a annoncé s'attaquer "au travail dissimulé, au non-respect des règles d'hygiène et à la mendicité. Les honnêtes forains et les clients y sont favorables". "Comme pour les mariages, à Bron, on ne fait plus ce que l'on veut sur les marchés".

Il indique également que sept conseils de discipline ont déjà eu lieu, "dont une expulsion de neuf mois, contre un seul durant le mandat précédent".

A l'automne dernier, l'édile LR s'était déjà attaqué aux cortèges des mariages trop bruyants qui se déroulaient quasiment toutes les semaines dans les rues de Bron.