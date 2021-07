Villeurbanne : des caméras piétons pour les policiers municipaux

"Portées de façon apparente, ces caméras disposent d'un écran qui fait face aux interlocuteurs de l'agent. Lorsque la caméra est activée, l'écran s'allume et affiche en direct ce qui est enregistré", est-il précisé.

"En cas d'incident au cours d’une intervention, les images permettront d’objectiver les faits liés aux comportements des citoyens comme à ceux des agents. Le dispositif permet également d'améliorer la collecte de preuves", affirme la Ville de Villeurbanne qui a consacré plus de 10 400 euros pour cet équipement.

Les enregistrements audiovisuels, en dehors de leur utilisation dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, seront ensuite transférés sur un serveur et effacés automatiquement au bout de six mois.