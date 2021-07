Près de Lyon : il fait du rodéo urbain devant le commissariat, les policiers saisissent son scooter

Ce dernier a été formellement identifié alors qu'il était passé à plusieurs reprises devant le commissariat.

Il a fini par être arrêté plus tard dans la soirée en flagrant délit. Le suspect a été placé en garde à vue. Son scooter, non assuré, a été saisi et placé en fourrière.

Le jeune Vaudais, défavorablement connu des services de police, a reconnu les faits. Il a été présenté au parquet ce mercredi au parquet.